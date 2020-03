Derrière des portes closes, la plus grande représentation de la Passion au Mexique – Telemundo Miami (51)

MEXIQUE – Avant la propagation du coronavirus, la représentation populaire 177 de la Passion du Christ et la procession prévue du 5 au 12 avril dans les rues d’Iztapalapa, dans l’est de Mexico, ont été suspendues pendant Pâques, bien qu’un cérémonie symbolique, a rapporté ce mars la maire de la ville, Clara Brugada.

Il a ajouté que la représentation, qui rassemble plus d’un million de personnes entre acteurs et spectateurs, se tiendra dans un espace clos, avec le nombre minimum d’acteurs, sans public et cherchera à être transmise à travers le système de télévision publique de la Mexico

“Compte tenu de cette éventualité (sanitaire), nous mettons la santé et la vie de notre peuple au centre, c’est pourquoi la représentation et la procession dans les rues d’Iztapalapa sont suspendues”, a déclaré Brugada lors d’une conférence de presse.

“La 177e représentation de Pâques sera réalisée de manière symbolique et conformément à la tradition dans un espace clos, sans accès au public et avec un nombre d’acteurs réduit et avec toutes les mesures sanitaires pour protéger la santé des participants”, a-t-il déclaré. .

Brugada a déclaré qu’en plus d’annuler la représentation du Chemin de Croix à Iztapalapa, tous les pèlerinages, foires et rassemblements publics liés à Pâques seront annulés, du 5 au 12 avril.

Dimanche, les autorités sanitaires mexicaines ont recommandé d’annuler la grande procession de Pâques à Iztapalapa, à l’est de Mexico, en raison de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19.

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a indiqué que l’annulation d’événements massifs est à l’étude et que “c’est sûrement le cas de la représentation d’Iztapalapa pour sa taille”, qui atteint plus d’un million. de personnes.

