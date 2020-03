Des artistes de Broadway créent une vidéo «Un jour de plus» au milieu de la mise en quarantaine des coronavirus

(.) – Les artistes de Broadway dans leurs efforts pour aider à garder le moral des gens au milieu de leurs quarantaines de coronavirus utilisent cette fois leurs talents grâce à la synchronisation labiale avec un hymne spectaculaire.

Réalisé par l’artiste de Broadway Jordan Grubb, une poignée d’acteurs de théâtre musical se sont réunis virtuellement pour se filmer en chantant aux côtés de l’épopée “One Day More” de “Les Misérables”.

Comme prévu, les artistes ont beaucoup collé à leurs personnages en synchronisant la chanson, ce qui, dans la comédie musicale, montre l’esprit humain des personnages qui luttent pour survivre dans la France du 19e siècle. Certains portaient même leurs propres costumes de bricolage.

La vidéo présente tous les artistes qui passent leurs journées dans l’isolement. Les activités qu’ils mènent peuvent être familières à ceux qui pratiquent la quarantaine: un artiste synchronise ses lèvres tout en se lavant les mains; on attrape une poignée d’alcool; un autre tient (et essentiellement des sérénades) son chien.

“Comme le reste de la communauté théâtrale, (j’ai) essayé de faire de la distanciation sociale au mieux de mes capacités, tout en ayant un moyen d’expression artistique”, a déclaré Grubb, qui est également caméraman à ..

La semaine dernière, Grubb a fait une invitation sur les réseaux sociaux à ses amis en leur demandant de le contacter s’ils souhaitaient participer. “De là, je leur ai envoyé un horodatage de la chanson, leur ai demandé de faire preuve de créativité et de filmer une séquence et de me l’envoyer depuis leur téléphone”, a-t-il déclaré. C’était une sorte de travail artistique communautaire d’amour pour ce que nous faisons. “

Grubb a collecté des clips tout au long de la semaine, puis a passé deux jours à éditer la vidéo avant de la télécharger sur Facebook dimanche.

La sortie de la vidéo est intervenue près de deux semaines après que la Broadway League a annoncé que toutes les émissions de Broadway seraient suspendues jusqu’au 12 avril en raison du coronavirus. Notre priorité absolue a été et continuera d’être la santé et le bien-être des spectateurs de Broadway et des milliers de personnes qui travaillent quotidiennement dans l’industrie du théâtre, notamment des acteurs, des musiciens, des scénographes et de nombreux autres professionnels dévoués. » Charlotte San Martin, présidente de la Broadway League, a déclaré dans un communiqué annonçant la fermeture des cinémas.

La semaine dernière, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a officiellement ordonné à tous les travailleurs commerciaux non essentiels de rester chez eux pour arrêter la propagation du coronavirus.

Rachel Schleifstein et Paul Murphy de . ont contribué à ce rapport.

