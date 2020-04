Des associations d’entreprises productrices d’événements de toute l’Espagne proposent des mesures urgentes au gouvernement | Communiqués

Face à cette situation, les professionnels, les entreprises et les associations régionales ont décidé d’unir leurs forces pour exiger des mesures claires de la part du gouvernement de l’Etat et adaptées aux besoins spécifiques du secteur.

Les associations AAI, AEPEA, AESAV, AFIAL, AGATEC, ANITEC, APAC, APROAV, CLÚSTER AUDIOVISUAL DE CATALUNYA et UEPEMUR, associations professionnelles du secteur de la location, la fourniture et l’installation de matériel professionnel de sonorisation, d’éclairage, audiovisuel et événementiel, ont a publié une déclaration collective dans laquelle ils demandent “plus de rigueur et d’engagement envers le gouvernement avec le secteur audiovisuel”. Ensemble, ces associations, qui représentent plus de 80% du total des petites et moyennes entreprises à travers l’Espagne, demandent des mesures plus spécifiques pour ce groupe, au-delà des mesures de soutien et d’aide accordées aux PME.

Depuis la suspension du Mobile World Congress, la crise sanitaire de COVID-19 a complètement paralysé ses activités commerciales aux niveaux national et international. Dans le manifeste lui-même, le groupe assure que ce secteur a été “l’une des premières activités économiques qui depuis le début de la crise a présenté des annulations à 100%”. De même, les différentes sociétés continuent de subir de nouvelles annulations, qui durent jusqu’à la fin de l’année et révèlent une grande incertitude à moyen et long terme si les recommandations de distanciation sociale sont maintenues.

Face à cette situation, les professionnels, les entreprises et les associations régionales ont décidé d’unir leurs forces pour exiger des mesures claires de la part du gouvernement de l’Etat et adaptées aux besoins spécifiques du secteur.

En ce sens, le manifeste lui-même contient plusieurs points tels que:

Maintenir et prolonger l’ERTE traité en raison d’un cas de force majeure au-delà de la fin de l’état d’alarme.

Concaténer avec des délais de résolution urgents (5 jours) dans les ERTE demandés par les circonstances de production une fois que la tenue de tout acte et événement est autorisée.

100% de réduction sur les cotisations sociales.

Garantir le report de toutes les obligations fiscales à 12 mois sans garanties.

Permettre la prestation de cessation d’activité pour tous les travailleurs indépendants qui ont vu leur activité diminuer de plus de 30% du chiffre d’affaires par rapport aux 6 mois précédents.

Accès rapide et efficace au crédit et simplification et réduction des procédures et des conditions d’obtention de l’aide, quelle que soit la portée des différentes rubriques du CNAE-2009 et de l’IAE.

Comme indiqué dans le manifeste lui-même, cet ensemble de mesures proposées au gouvernement vise à “assurer la survie économique des entreprises et des professionnels” dans l’un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire actuelle.

Associations participantes:

AAI: Association des auteurs de l’éclairage.

AEPEA: Association des entreprises de production d’événements d’Andalousie.

AESAV: Association des entreprises de services audiovisuels et des industries techniques de Valence.

AFIAL: Association des fabricants et importateurs de technologies du son, de l’éclairage et de l’audiovisuel.

AGATEC: Association des entreprises technologiques et des services audiovisuels de Galice.

ANITEC: Association nationale des entreprises de l’industrie technique de l’événementiel et de la culture.

APAC: Associació Professionals de l’Audiovisual Català.

APROAV: Association des professionnels de la location audiovisuelle pour les événements.

CLUSTER AUDIOVISUEL DE CATALUNYA: Cluster Audiovisuel de Catalogne.

UEPEMUR: Union des sociétés de production d’événements de la région de Murcie.

