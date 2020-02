Des avancées mais insuffisantes un an après le sommet du Vatican sur les abus | La société

Dans l’année qui a suivi le sommet historique qui a réuni la hiérarchie de l’Église catholique pour lutter contre la maltraitance des enfants dans le clergé, le pape François a approuvé des règles pour faciliter les plaintes et éviter de dissimuler, considéré par les victimes un pas en avant mais pas assez .

Le 21 février 2009 et pendant une semaine, lors d’un sommet sans précédent, 190 personnes, dont 114 représentants des conférences épiscopales et de la Curie, se sont réunies au Vatican dans le but d’étudier des mesures concrètes pour éradiquer les abus, les réponses Ils arrivent au cours de l’année.