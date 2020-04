Des avocats proposent aux juges de nettoyer les prisons du Nicaragua en raison du danger de Covid-19

Compte tenu du danger de contagion du Coronavirus au Nicaragua, que jusqu’au mardi 31 mars, cinq cas positifs sont officiellement signalés au Nicaragua, les avocats et les proches des détenus demandent leur libération, conformément à la loi, pour décongestionner les prisons surpeuplées depuis plusieurs années et ainsi réduire l’exposition à la contagion.

À cet égard, l’avocate des prisonniers politiques et activiste des droits civiques, Yonarqui Martínez, a présenté aujourd’hui, avec les proches de celle qu’elle représente, qui sont également des prisonniers politiques, quatre mémoires demandant des modifications des mesures de précaution et d’autres avantages alternatifs à la prison, tels que la coexistence familiale, plaider pour l’urgence sanitaire.

“C’est une proposition qui est faite aux différents tribunaux locaux, de district, d’exécution des peines et d’appel du pays, dans les cas qui sont condamnés à des délits moins graves, dont les peines sont inférieures à cinq ans, les malades chroniques, qui sont plus à risque de transmission mortelle avec Covid-19. Cela s’applique à toutes les personnes privées de liberté », a expliqué Martínez.

La population carcérale au Nicaragua dépasse les 10000 personnes privées de liberté, selon des notes du ministère de l’Intérieur, et dans chaque cellule, qui mesure environ trois mètres sur deux, il y en a entre 15 dans le même espace, comme l’ont dénoncé les prisonniers à leurs familles. . De plus, il y a une insalubrité complète, car il y a des coupures d’eau potable, le tuyau est vieux et constamment bouché.

Détenus malades chroniques et âgés

Parmi les mémoires présentés aujourd’hui figurent le cas de Francisco Javier Hernández Morales, condamné à 15 mois pour violences psychologiques, qu’il purgera en juin de cette année. L’avocate a expliqué qu’elle avait une affection pulmonaire due à une blessure par perforation et la rend plus sujette à contracter des maladies contagieuses, comme c’est le cas avec Covid-19.

Une lettre a également été présentée en faveur d’Elíseo de Jesús Casco Baltodano, âgé de 58 ans et hypertendu, Francisco Pineda Guatemala, qui a un intestin plastique et souffre de beaucoup de diarrhée en raison de conditions insalubres dans le système et Jorge García de Matagalpa, du troisième l’âge et qui souffre d’hypertension artérielle et de la prostate.

L’avocat Martínez tient le ministère de l’Intérieur responsable, aux juges et à la police de tout décès causé par la pandémie dans la population carcérale, pour ne pas avoir pris de mesures pour réduire la surpopulation et la surpopulation carcérale. «Je mets au compte rendu ce qui a été demandé. Chaque cas est dûment plaidé avec des preuves jointes. Si quelque chose leur arrive, la responsabilité leur revient », a souligné l’avocat.

Cas sans condamnation ferme

Pour les cas où il n’y a toujours pas de condamnation parce qu’ils sont au stade du procès, l’avocat Boanerge Fornos a expliqué que l’article 134 du Code de procédure pénale se référant à la durée de la procédure, stipule que tout procès avec un détenu doit prononcer un verdict ou une peine dans un ne dépassant pas trois mois à compter de la première audience. Si aucun détenu n’est détenu, cette période sera portée à six mois. Dans le cas de délits moins graves, ces délais seront respectivement d’un et deux mois. Dans les jugements pour délits, une résolution doit s’inscrire dans un délai maximum de dix jours.

Dans chaque cas, le délai pourra être interrompu à la demande des parties, ainsi qu’en cas de force majeure ou de force majeure. Dans ce cas, la pandémie de coronavirus relève de cette disposition légale et les audiences peuvent être suspendues en fonction des circonstances de chaque cas.

De même, l’article 172 du Code de procédure pénale prévoit la révision mensuelle des mesures conservatoires et, lorsqu’elle est jugée prudente, elle sera remplacée par d’autres moins contraignantes. Les avocats peuvent en faire la demande.

<< Afin de décongestionner les systèmes pénitentiaires et les cellules de prévention situées dans les délégations de police, les juges et les tribunaux devraient revoir les mesures de précaution de la détention préventive et, le cas échéant, les remplacer par des mesures moins contraignantes, pour éviter que la pandémie de coronavirus ne fasse des ravages sur la population privée de liberté ", a souligné Fornos.

Si les juges appliquent ces mesures juridiques pour décongestionner les cellules et les pénitenciers, comme dans d’autres pays touchés par cette pandémie, cela pourrait avoir un effet significatif sur la décongestion des complexes judiciaires existants au Nicaragua.