Des chercheurs australiens montrent qu’un médicament antiparasitaire tue le coronavirus en 48 heures

Une étude collaborative menée par leInstitut de découverte de la biomédecine(BDI) de l’Université Monash à Melbourne (Australie), en collaboration avec le Peter Doherty Institute of Infection and Immunity (Doherty Institute), a montré dans les cultures cellulaires qu’unmédecine vermifuge, appelée ivermectine etdisponible dans le monde entier, est capable de tuer le nouveau coronavirus en 48 heures.

“Nous avons constaté que mêmeune seule dose pourrait éliminer tout l’ARN viralà 48 heures et, en plus, à 24 heures, il y a une réduction vraiment significative “, ont expliqué les chercheurs, dont les travaux ont été publiés dans la revue” Antiviral Research “.

C’est un médicament antiparasitaireapprouvé par l’American Drug Agency(FDA), qui s’est également avéré efficace «in vitro» contre un large éventail de virus, notamment le VIH, la dengue, la grippe et le Zika. Cependant, jeLes experts ont averti que des tests n’avaient pas encore été effectués sur des personnes.

“L’ivermectine est largement utilisée etil est considéré comme un médicament sûr. Nous devons déterminer maintenant si la dose qui peut être utilisée chez l’homme sera efficace, c’est la prochaine étape. En ce moment, quand nous avons une pandémie mondiale et qu’il n’y a pas de traitement approuvé, si nous avions un composé qui était déjà disponible dans le monde entier,vous pourriez aider les gens avant. De manière réaliste, il faudra un certain temps avant qu’un vaccin largement disponible ne soit appliqué “, ont déclaré des experts.

Bien que le mécanisme par lequel l’ivermectine fonctionne dans le virus est inconnu, il est probable, sur la base de son action dans d’autres virus, qu’il empêche le virus “d’atténuer” la capacité des cellules hôtes à le tuer. L’utilisation de l’ivermectinepour combattre Covid-19cela dépendra des résultats d’autres tests précliniques et, finalement, d’essais cliniques.

