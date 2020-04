Des chercheurs étudient si le vaccin contre la tuberculose est utile contre le coronavirus

L’Institut de santé Carlos III (ISCIII) a accordé à l’Université de Saragosse le lancement d’un projet de recherche contre le SRAS-CoV-2, par le biais du Fonds COVID-19, pour lemise au point d’un éventuel vaccin contre le coronavirus, qui développera le groupe de recherche Mycobacteria Genetics à l’Université de Saragosse, dirigé par le professeur aragonais Carlos Martín.

La proposition du groupe aragonais a été évaluée favorablement par le comité scientifique et technique pour l’évaluation des manifestations d’intérêt pour les projets de recherche de l’Institut Carlos III au COVID19 et SARS-COV-2.

Ce projet estl’un des 15 financés par le Fonds COVID, qui a alloué 5 millions d’euros pour promouvoir des projets et des programmes visant à générer des connaissances sur le virus et à rechercher des solutions à court terme qui améliorent la vie des patients et le travail des professionnels de la santé et des chercheurs. Au total, il a reçu plus de 1 300 demandes de toute l’Espagne.

Il comparera l’efficacité du vaccin antituberculeux centenaire et actuel (BCG) avecNouveau candidat espagnol pour le vaccin vivant atténué (MTBVAC) développé contre la tuberculose. Dans ce projet, qui durera au cours des quatre prochains mois en collaboration avec un centre néerlandais, l’équipe aragonaise examinera si l’immunité non spécifique contre le SRAS-CoV-2 que ce vaccin pourrait générer peut être suffisamment efficace pour commencer études chez l’homme.

Ce prix soutient le travail des chercheurs depuis plus de deux décennies sur ce vaccin conçu à l’Université de Saragosse avec la société Biofabri comme partenaire pour son développement industriel et clinique.

Pour le recteur de l’Université de Saragosse, José Antonio Mayoral,cette nouvelle représente une énorme satisfaction. “Qu’un scientifique de l’expérience de Carlos Martín et de son groupe de travail ait maintenant réorienté ses recherches avec la proposition d’un projet contre Covid19, et qu’ils aient été sélectionnés par l’ISCIII, est une énorme source de fierté.”

“C’est unInitiative de collaboration européenne et avec l’entreprise privée espagnoleEt, dans un cadre de prudence qu’exige tout projet de recherche, ce qu’il faut maintenant, c’est le travail intense des chercheurs qui nous permettra d’obtenir des résultats dans les plus brefs délais “, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Andrés Fernández, PDG de ZENDAL (groupe auquel appartient la société Biofabri) a souligné que “si les résultats de MTBVAC sont positifs, cela servirait de preuve de concept pourentreprendre des études sur le personnel de santé et les travailleurs des maisons de soins infirmiersen contact direct avec des patients COVID-19.

Deux décennies de travail

Lala tuberculose représente la principale cause de mortalité par maladies infectieuses dans le monde, causant 1,4 million de décès et 10 millions de nouvelles infections chaque année. Le vaccin BCG actuel, basé sur une forme vivante atténuée de Mycrobacterium bzaovis isolée de vaches et développé il y a un siècle, continue d’être le seul autorisé contre la maladie, bien que plusieurs projets recherchent un substitut plus efficace.

Le nouveau vaccin contre la tuberculose MTBVAC, auquel participe le groupe de l’Université de Saragosse, continue de progresser en tant que candidat à la vaccination universelle contre la tuberculose et comme alternative au vaccin actuel (BCG).

Après plusieurs décennies de recherche dans ce domaine,le vaccin MTBVAC, le premier basé sur l’agent pathogène humain Mycobacterium tuberculosis (Mtb),a montré des profils de sécurité similaires dans des études précliniqueset une meilleure protection contre la tuberculose pulmonaire que le vaccin BCG.

Fin mars 2020, un essai clinique a commencé aux Pays-Bas auprès de personnels de santé en contact avec des patients COVID-19 pour étudier la protection du BCG, le vaccin actuel contre la tuberculose (TB), contre l’infection SARS-Cov2.

La protection du BCG contre l’infection SAR-Cov2 n’a jamais été testée sur des modèles animaux. Le présent projet étudie pour la première fois l’efficacité du BCG par rapport au nouveau candidat espagnol pour le vaccin vivant atténué contre la tuberculose MTBVAC, en développement clinique avancé, contre l’infection SAR-Cov2, et servirait de preuve de concept pour lancer des études chez le personnel. en contact direct avec des patients COVID-19.

La présente recherche fait partie des études que le Biomedical Primate Research Center (BPRC) des Pays-Bas va entreprendre sur l’activité protectrice en raison de l’augmentation de l’immunité entraînée induite par le BCG contre le SRAS-CoV2, en étudiant l’inoculation du vaccin BCG par différentes voies d’administration (intradermique, pulmonaire et intraveineuse) et qui cofinance à 50% la présente proposition.

