Des chercheurs italiens isolent le coronavirus dans les larmes d’un patient

Des chercheurs de l’Imi Spallanzani à Rome (Italie) ont isolé le nouveau coronavirus en larmesd’un patient, vérifiant que le virus est également actif et potentiellement infectieux dans les sécrétions oculaires des personnes affectées par Covid-19, même lorsque les échantillons respiratoires sont négatifs.

Publié dans le magazine «Annals of Internal Medicine», leles experts ont utilisé un tampon oculaire trois jours après l’hospitalisation d’un patient infectéen raison du nouveau coornavirus et qu’il souffrait également de conjonctivite bilatérale.

Par la suite, les experts atteignentisoler le virus, ce qui montre que le nouveau coronavirus est capable de se répliquer dans la conjonctive. Cette découverte a été rapportée à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avant d’être publiée dans la revue scientifique.

Et, le travail a montré que la recherche montre que les yeux ne sont pas seulement une passerelle pour le virus dans le corps, mais sont également une source potentielle d’infection. Pour cette raison, les chercheurs ont souligné l’importance de porter des lunettes et d’effectuer des examens ophtalmiques. “D’autres études seront nécessaires pour vérifier combien de temps le virus reste actif et potentiellement infectieux en larmes.. L’analyse moléculaire ne détecte que la présence d’ARN viral dans l’échantillon et seul l’isolement du virus dans une culture cellulaire peut démontrer sa capacité infectieuse “, ont établi les experts.

