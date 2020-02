Des désaccords menacent la paix au Soudan du Sud dans quelques jours avant la date limite | Monde

La date limite pour former un gouvernement de transition au Soudan du Sud est de quinze jours, mais les parties au conflit ne sont pas encore parvenues à des accords sur des points tels que le nombre d’États et la formation de l’armée nationale, aspects clés pour mettre fin à la guerre qui saigne le pays depuis 2013.

Les rencontres intenses depuis décembre entre le président du pays, Salva Kiir et le chef de l’opposition et ancien vice-président, Riek Machar, n’ont pas permis de déterminer même certains progrès en matière de nombre d’États et l’avenir est incertain pour le plus jeune pays du monde.