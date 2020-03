Des détenus illustres de l’histoire de l’Espagne: d’Unamuno à Nicolás Redondo | Culture et divertissement

Bien que le mot “ confinement ” ne corresponde pas comme un gant à la charge sémantique que le coronavirus a infecté, il n’est pas loin derrière, ni dans le temps ni dans la mémoire, le sens qu’il a eu comme isolement forcé et gardé, généralement pour des raisons politiques. et à des fins d’avertissement.

Le mot à la mode, la voix la plus écoutée et lue ces dernières semaines, a provoqué la panique, le choc ou le malaise chez les victimes d’un mécanisme de répression qui, tout au long de l’histoire de l’Espagne, a été utilisé par tous les régimes politiques: de la monarchie et la république jusqu’aux dictatures.

Les exilés, les déportations, les reclus et les confinements diffèrent dans les nuances mais partagent la portée de personnages tels que El Cid, transféré par Alfonso VI; La reine Juana de Castilla, confinée par la sienne à Tordesillas (Valladolid); les Jovellanos éclairés, doublement cloîtrés par Carlos IV à Gijón et Palma de Majorque; ou Unamuno, par le général Miguel Primo de Rivera à Fuerteventura.

Les lieux choisis pour ces isolements gardés par l’autorité, également à des fins régénératrices, étaient loin des grands noyaux politiques, avec de mauvaises communications et pratiquement isolés au milieu d’une nature puissante comme Poza de la Sal (Burgos), une destination habituelle pendant règne de Carlos V.

Les îles Canaries de Fuerteventura, Lanzarote et La Gomera étaient récurrentes sous les dictatures des généraux Primo de Rivera et Franco, mais aussi sous la Seconde République, comme la région Las Hurdes de Cáceres où le dernier dictateur a envoyé le secrétaire général en 1968 de l’UGT, Nicolás Redondo (Las Mestas), et le socialiste historique Ramón Rubial (Caminomorisco).

Des années auparavant, en 1932, Niceto Alcalá-Zamora a jugé le célèbre docteur Albiñana, chef du Parti nationaliste espagnol, pour avoir été inconfortable et agitateur, d’abord à Martilandrán puis à Nuñomoral, pendant dix mois au cours desquels il a écrit les mémoires de cet enfermement, ” Confiné à Las Hurdes “/ 1933.

Le journaliste Juan Antonio Pérez Mateos a rendu compte de tout cela dans “Los confinados” (1976), un travail historique rigoureux mais aussi témoignage de cette forme de purification, puisqu’il comprenait des entretiens avec certains détenus du régime de Franco, dont des professeurs, militaires, avocats, journalistes et dirigeants syndicaux.

La liste comprend, entre autres, le député socialiste Luis Jiménez Asúa, notoire avocat criminel et président de la Seconde République en exil de 1962 à sa mort en 1970, qui a passé neuf mois dans les îles Chafarinas, au large des côtes de l’Algérie et du Maroc , entre 1926 et 1927.

Dans “Notes d’un détenu (1930), Asúa rend compte d’un séjour forcé au cours duquel, pour des raisons similaires, il coïncide avec le professeur d’université Salvador Vila et le journaliste Francisco Cossío dans son deuxième internement (le premier était à Paris en 1924) qu’il a évoqué dans son livre “Confessions” (1959).

Mais Franco a été le plus somptueux dans ce type de correctif, principalement dans les années 60, lorsque le régime s’est ramolli et a en quelque sorte entamé un processus d’ouverture progressive et définitive, avec des peines d’emprisonnement qui comprenaient des représentants de divers secteurs et strates.

L’historien Jesús Pabón, président de l’Agence EFE en 1940, a été emmené à Tordesillas (Valladolid) en 1964 (dix mois), pour avoir été membre actif et déclaré du Conseil privé de Juan de Borbón; et le journaliste Javier María Pascual, directeur d’El Pensamiento Navarro, qui travaillait également à l’EFE (Département d’Espagnol Urgent), a été contraint de résider pendant un mois à Riaza (Ségovie) en 1969 en raison de son affiliation carliste.

Pérez Mateos mentionne également parmi ses détenus “Don Gregorio” Peces-Barba, comme ce voisin forcé a été appelé à Santa María del Campo (Burgos) pendant un hiver glacial de 1969, puis professeur de philosophie du droit et finalement l’un des les parents de la Constitution, député socialiste de Valladolid et président du Congrès des députés.

Avec les détenus, dans l’histoire de l’Espagne, des exemples d’autres condamnés à l’ignonymie par des dissidents peuvent également être glanés, dans ce presque “ aternum ”, tout comme les penseurs, écrivains et politiciens qui se sont vu refuser la terre en sacré et ont déposé leur des cadavres pour ne pas être d’accord avec la doxa politique et religieuse du moment.

L’écrivain José Jiménez Lozano, récemment décédé, en rend compte dans son essai “Cimetières civils et hétérodoxie espagnole” (1978/2008), une autre lecture de ces temps d’enfermement avec “Los topos” (1977), de Jesús Torbado et Manuel Leguineche, avec les témoignages de ceux qui, à la fin de la guerre civile, ont été contraints de se cacher pour éviter des représailles.

Roberto Jiménez