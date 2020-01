Des dizaines de détenus et blessés lors d’affrontements devant la Banque centrale du Liban | Monde

Plus de 50 personnes ont été arrêtées et près d’une centaine ont été blessées lors des affrontements qui ont eu lieu mardi soir devant la Banque centrale, à Beyrouth, entre les forces de sécurité et des manifestants, ont rapporté aujourd’hui diverses sources.

Les forces de sécurité libanaises ont déclaré mercredi dans un communiqué que 59 personnes avaient été arrêtées après des affrontements survenus dans le quartier emblématique de Beyrouth à Hamra, où se trouve la Banque centrale libanaise, et que 47 membres des forces de sécurité avaient été blessés, sans donner plus de détails.