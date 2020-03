Des dizaines de groupes d’entraide voient le jour alors que les communautés offrent leur soutien lors d’une épidémie de virus

Des dizaines de groupes d’entraide ont vu le jour à travers le pays pour venir en aide à ceux qui souffrent des effets et de la menace de l’épidémie de coronavirus[1]. 68 groupes ont été mis en place en ligne, avec des bénévoles qui se coordonnent via les groupes WhatsApp et Facebook et offrent aux personnes en auto-isolement une aide pour faire du shopping, promener des chiens et ramasser des ordonnances.

Les groupes, qui sont coordonnés au niveau national par «Covid-19 Mutual Aid UK», ont organisé des réunions en ligne aujourd’hui, ainsi que de descendre dans la rue pour donner aux gens des dépliants décrivant le type de soutien qu’ils offrent. En plus d’un soutien pratique, les groupes offrent des appels téléphoniques avec des personnes qui s’auto-isolent en raison d’une infection ou d’une vulnérabilité accrue.

Anna Vickerstaff, l’une des coordinatrices du réseau national, a déclaré: «Peu importe à quoi nous ressemblons, où nous vivons ou combien d’argent nous avons, tomber malade nous rappelle qu’au fond nous sommes tous humains. Et dans tous les pays, ce sont les vieux, les malades et ceux qui sont déjà en difficulté qui seront les plus touchés. C’est pourquoi nous avons mis en place ce réseau – parce que nous voulons nous assurer que personne dans nos communautés ne soit laissé seul face à cette crise, et parce que nous voulons essayer de corriger certaines des graves inégalités que cette épidémie exposera.

«Les groupes sont constitués et gérés entièrement par des bénévoles – et nous espérons qu’ils peuvent aider à s’assurer que les personnes qui ont besoin de soutien l’obtiennent. Avec le NHS et les services publics ayant été si impitoyablement sous-financés au cours de la dernière décennie, nous voulons vraiment nous assurer que les gens ne finissent pas par souffrir seuls, ou sans les bases et le soutien dont ils ont besoin du monde extérieur.

«Il y a des questions assez importantes pour savoir si la réponse du gouvernement à cette crise a été appropriée ou non. Il est donc encore plus important que tant de gens ordinaires à travers le pays soient désireux de se solidariser en cas de besoin. Nous serions ravis de voir encore plus de communautés s’impliquer aussi – et nous développons des ressources pour aider les gens à agir dans leur quartier. »

[1] Une liste complète des groupes est ici: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18P898HWbdR5ouW61sAxW_iBl3yiZlgJu0nSmepn6NwM/edit#gid=1451634215

Pour plus d’informations, contactez directement la campagne: Kevin Smith sur kevin@neweconomyorganisers.org ou 07926 222879