Des dizaines d’immigrants honduriens étaient concentrés jeudi à San Pedro Sula, dans le nord du Honduras, avec l’idée de partir demain pour les États-Unis, dans une caravane appelée par la “Route du diable”.

Parmi les immigrants, il y a des femmes et des enfants, et de nombreux jeunes hommes qui ont en commun le fait d’avoir été déportés dans les derniers jours du Mexique, par voie aérienne et terrestre.