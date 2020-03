Des employés d’Amazon testés positifs pour COVID-19 – . Miami (51)

San Francisco – Les employés de jusqu’à onze magasins Amazon différents aux États-Unis se sont révélés positifs pour COVID-19, à un moment où la société de commerce électronique connaît une augmentation d’activité sans précédent, avec des livraisons à domicile en flèche.

La firme de Seattle, dans l’État de Washington, n’a pas confirmé tous les cas, qui ont été révélés au fur et à mesure qu’ils sont connus par les médias locaux, mais elle a admis la présence de coronavirus chez les travailleurs de quatre de ses centres.

Les cas reconnus par Amazon sont deux dans des entrepôts distincts dans l’État de New York et deux autres dans l’Illinois et le New Jersey, tandis que la presse locale a également signalé des cas dans des installations du Connecticut, de la Floride, du Kentucky, de la Californie, de l’Oklahoma, du Michigan et du Texas. .

Dans tous ces centres, les employés ont été mis en quarantaine et dans certains cas très spécifiques, les installations ont été fermées, mais la grande majorité des magasins Amazon sont non seulement toujours ouverts, mais l’activité de ces jours est également frénétique et ils ont même augmenté le nombre de travailleurs.

Avec une grande partie des États-Unis sous ordonnance de confinement et la plupart des commerces de détail fermés, le commerce électronique, dont Amazon continue d’être hégémonique, connaît une augmentation de l’activité encore plus élevée que celle des campagnes de Noël (traditionnellement, le moment des meilleures ventes).

Cependant, plusieurs internautes ont recouru aux réseaux sociaux pour exprimer des doutes quant à l’hygiène des colis qu’ils reçoivent à domicile et s’ils pourraient transmettre des éléments du virus, alors que certains employés d’Amazon ont ouvertement critiqué ceux qui, selon eux Ce sont des mesures insuffisantes de l’entreprise pour garantir sa sécurité en pleine pandémie.

À la mi-mars, l’entreprise dirigée par Jeff Bezos a annoncé qu’elle embaucherait 100 000 travailleurs aux États-Unis pour répondre à la forte augmentation de la demande et qu’elle augmenterait également les salaires du personnel d’entrepôt et de distribution.

Aux États-Unis, Amazon paie un minimum de 15 $ de l’heure à ses employés, un chiffre qui, dans COVID-19 fois, est passé à 17 $ de l’heure.

