Des enfants de moins de 14 ans descendent dans la rue après 43 jours de détention | La société

Les enfants de moins de quatorze ans pourront descendre dans la rue pour la première fois ce dimanche, lorsque le quarante-quatrième jour d’isolement social sera achevé après l’activation de l’état d’alarme pour contenir la pandémie de coronavirus.

Ce sera à partir de 9h00 du matin, pour une heure par jour et un maximum d’un kilomètre de leur domicile, et en tout cas accompagné d’un adulte. La date limite de départ est fixée à 21h00.

Le Journal officiel de l’État (BOE) a publié ce samedi l’ordre par lequel le ministère de la Santé a autorisé les premières sorties de loisirs des mineurs en internement.

Ceux qui présentent des symptômes ou sont isolés à la maison en raison d’un diagnostic de coronavirus, ou qui sont en quarantaine pour avoir eu des contacts avec une personne diagnostiquée ou présentant des symptômes, peuvent ne pas sortir dans la rue, selon l’ordonnance.

Pendant le trajet, les enfants pourront courir, sauter et apporter leurs propres jouets. Chaque adulte peut aller avec un maximum de trois mineurs qui vivent avec lui.

De plus, ils doivent maintenir une distance interpersonnelle d’au moins deux mètres avec les autres adultes et enfants et se conformer aux mesures de prévention et d’hygiène contre les coronavirus indiquées par les autorités sanitaires.

Les autorités conseillent également l’utilisation de masques en cas de déplacement dans des endroits où il n’est pas sûr de maintenir une distance d’environ deux mètres entre les personnes, mais en aucun cas cela ne sera obligatoire.

Lorsque l’adulte accompagnant le mineur n’est pas l’un des parents, les tuteurs, les tuteurs, les parents d’accueil ou les tuteurs légaux, ou en fait, doivent avoir l’autorisation expresse de leur part.