Des enfants prennent la parole pour connaître le coronavirus | Couverture

D’où vient le coronavirus, comment se propage-t-il, pouvez-vous partager des jouets ou quand pouvez-vous quitter la maison sont quelques-unes des questions que les enfants et les adolescents ont posées ce samedi au ministre des Sciences et de l’Innovation, Pedro Duque, et à l’épidémiologiste Fernando Simón.

Au cours d’une vidéoconférence organisée à l’initiative du Haut-Commissariat contre la pauvreté des enfants et de la Plateforme pour les enfants, neuf enfants et adolescents ont exprimé leurs doutes et ceux qui ont été envoyés par de nombreux autres pour connaître de première main COVID-19.

Duque et le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé, Fernando Simón, ont réitéré que le SRAS-CoV-2 est un nouveau coronavirus, il n’est connu que depuis quatre mois, et c’est pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore connus, mais la connaissance progresse.

Quelle est l’origine du virus, Alba, 16 ans, a voulu savoir, à laquelle Simón a souligné que “il n’est pas bien connu”, mais que l’on pense qu’il pourrait provenir de chauves-souris et qu’il y avait plus tard un “hôte intermédiaire”, un autre animal que «nous ne connaissons pas encore», duquel il est passé aux gens.

Les enfants souhaitaient savoir si une personne guérie pouvait à nouveau être infectée, ce dont “nous ne sommes pas complètement sûrs”, mais nous savons que des défenses contre la maladie se développent qui restent, au moins, quelques mois.

Ce virus se propage tellement parce qu’il est transmis avec des gouttelettes de salive que nous expulsons en parlant, en toussant ou en éternuant. De plus, nous savons maintenant – a déclaré Simon – que les personnes qui ne présentent toujours pas de symptômes peuvent les transmettre.

Cependant, il ne semble pas probable qu’il puisse être pris en sortant sur le balcon ou en partageant des jouets et, “bien qu’il soit plus sûr pour chacun de toucher à ses affaires”, nous pensons que le risque est “très faible”.

Les deux ont souligné l’importance de se laver les mains beaucoup avec du savon et de l’eau, ainsi que de respecter la distance sociale, et Duque a démontré comment mettre et enlever un masque.

L’expérience du ministre, qui était astronaute à bord de la Station spatiale internationale, lui a permis de ne pas toucher son visage. Lorsque vous êtes dans une combinaison spatiale pendant six heures, “vous ne pouvez pas vous gratter si vos yeux vous démangent”, mais vous devez tenir “une minute sans vous énerver”: alors ça passe.

Simón a répondu à Carlota, 9 ans, qu’à l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement spécifique, bien qu’il existe déjà des centaines d’essais dans le monde pour en trouver un, a déclaré Duque, qui a ajouté qu’il existe des traitements pour les symptômes. de la maladie.

C’est une maladie qui “se transmet beaucoup et nous ne voulons pas que la pandémie dure”, d’où l’importance du confinement pour contrôler la transmission. «Si nous ne l’avions pas fait, il y aurait eu des centaines de milliers de cas supplémentaires», selon les mots de Simón, bien que «nous savons qu’il existe des situations difficiles et très tristes, telles que les membres de la famille ne peuvent pas être avec des patients très gravement malades».

Cependant, il a souligné le travail du personnel de santé qui “fait un effort énorme” et qui, malgré la surcharge de travail, s’occupe des malades “de la meilleure façon” et “avec tout l’amour”.

Les enfants ont voulu savoir quand il sera possible de quitter la maison. Pour cela, la première chose – expliquait Simon – est que le nombre de transmissions continue de diminuer, “ce qui est de plus en plus évident”.

De plus, il est nécessaire de disposer d’un certain nombre de nouveaux cas quotidiens “suffisamment petits” pour que, si l’on commence à se raconter un peu plus, “l’épidémie n’éclatera pas à nouveau” et garantisse une capacité suffisante pour en identifier de nouveaux malades, isolez-les et suivez leurs contacts pour vous assurer qu’ils ne présentent aucun symptôme.

“Si nous pouvons garantir tout cela, nous pouvons commencer à penser à réduire les mesures. Nous sommes très proches, mais pas encore », a-t-il déclaré.

La conversation s’est terminée par une lettre qu’une jeune fille a écrite au Premier ministre, Pedro Sánchez, car “une petite dent” était tombée et il voulait savoir s’il pouvait être laissé au cachot de la petite souris Pérez.

Duque a assuré que la petite souris dispose d’un «sauf-conduit permanent» pour prendre soin des dents des enfants, notamment parce que, comme l’a souligné Simón, elle dispose «d’un équipement de protection approprié pour éviter d’attraper ou d’infecter qui que ce soit.