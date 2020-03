Des entreprises mexicaines activent des plans d’urgence contre les coronavirus

Des entreprises telles que Daimler, Basf ou DHL prennent des mesures allant du stockage de bouteilles de gel antibactérien et de couvercles buccaux aux restrictions de voyage.

Par: Zacarías Ramírez Tamayo

Les plans d’urgence des entreprises ont été activés vendredi dernier, après avoir confirmé les premiers cas de personnes infectées par le coronavirus Covid-19 sur le territoire mexicain.

«Nous avons eu un appel aujourd’hui (vendredi 28 février)», explique Marcela Barreiro en référence au comité de crise en Allemagne qui coordonne les comités des filiales de Daimler Trucks dans le monde.

L’appel fait partie d’un suivi constant des cadres et des employés qui sont actuellement en transit d’un pays à l’autre pour savoir quand et comment ils arrivent à destination, et si quelqu’un peut être malade, ajoute le directeur des ressources humaines de Daimler Véhicules commerciaux, dont l’effectif au Mexique est de 8 500 travailleurs.

Les mesures prises par les entreprises vont du stockage de bouteilles de gel antibactérien et de couvercles buccaux à la restriction des mouvements de leurs dirigeants.

«Les voyages dans les pays où il y a plus de cas confirmés sont suspendus, en Chine depuis le déclenchement de l’alerte, et en Italie pendant une semaine, explique Marcela Domenzain, directrice des ressources humaines pour le Mexique, l’Amérique centrale et les Caraïbes d’Allemagne Basf.

«Le travail qui devait être fait lors des voyages se fait désormais virtuellement, avec des téléconférences», explique Antar Mendoza Ibarrola, directeur de Basf Sitio Puebla.

“Nous avons un plan d’action au cas où l’épidémie se développerait”, explique Carlos de Silva de Silva, vice-président des ressources humaines de DHL Express Mexico, une entreprise de 7 500 employés et dont la zone la plus vulnérable est son centre d’appels pour le service client, qui concentre environ 600 personnes dans un seul étage de ses bureaux dans la capitale du pays.

“Il peut y avoir une épidémie, nous sommes très conscients des malades et des visiteurs”, ajoute De Silva.

Le directeur dit que les cadres de DHL ne sont également pas autorisés à faire des voyages de travail en Italie ou en Chine, et que leurs collègues dans ce pays d’Asie ne sont pas autorisés à voyager n’importe où.

Un autre centre d’attention est celui qui est chargé de livrer le colis, qui a pour instruction, selon Da Silva, de rentrer chez lui au cas où il ressentirait les symptômes.

“Aujourd’hui même (28 février), nous avons remarqué qu’il y avait de la psychose, les gens ont commencé à nous demander avec insistance”, explique Manuel Becerra Vázquez, directeur de la planification et du développement de Grupo Vidanta, une entreprise touristique mexicaine qui emploie 17 000 personnes.

Les dirigeants ont été interrogés dans le cadre des prix Great Place to Work, le vendredi 28 février, le jour où les autorités ont officialisé l’arrivée de COVID-19 au Mexique, avec deux cas confirmés. Jusqu’à lundi dernier, il y avait cinq cas confirmés et 21 suspects, selon le ministère de la Santé.

Comme pour la crise sanitaire provoquée par le virus H1N1 il y a 11 ans, les entreprises touristiques pourraient à nouveau être parmi les plus touchées.

«Nous avons eu un moment de« tout à sauver »(…) les autorités prendront sûrement les mêmes mesures cette fois-ci», anticipe Diana Salinas, directrice du capital humain de Grupo Posadas, dont le personnel compte 19 000 travailleurs.

“C’est une question sensible”, ajoute l’exécutif, qui constate déjà que les protocoles qu’ils appliquent aujourd’hui avec les employés les étendent aux invités.

Tout en se préparant à contenir la propagation du virus parmi leur personnel, les entreprises préparent leurs protocoles afin de ne pas interrompre leur activité.

«En tant qu’entreprise technologique, nous avons les outils pour, si nécessaire, agir et continuer à fournir le service», explique Mayra Chiu, vice-présidente adjointe de la diversité, de l’inclusion et du développement organisationnel du téléphone AT&T México.

LES LEÇONS DU H1N1

Les entreprises profitent des leçons que la crise H1N1 a laissées, comment identifier que le problème de santé a des étapes et que dans l’actuel il est plus utile d’informer, de s’approvisionner en fournitures de protection et d’empêcher l’alarme de prendre le relais du personnel.

“A partir d’aujourd’hui, nos employés ont des informations sur ce qui est et ce qui n’est pas le virus, qu’il n’est pas si mortel”, explique Becerra, Vidanta.

Il ajoute que depuis 2009, l’entreprise dispose d’un plan en cas de catastrophe et de ses propres personnels de protection civile, d’incendie et paramédicaux.

Posadas prépare déjà les informations avec des mesures de sécurité pour communiquer aux employés, tels que les principaux symptômes, comment se surveiller et surveiller un membre de la famille en cas de présentation des symptômes et quels protocoles suivre à chaque endroit, explique Diana Salinas.

Selon le ministère de la Santé, les principaux symptômes sont la fièvre, la toux et les éternuements, les malaises, les maux de tête et les difficultés respiratoires.

“Pendant des semaines, nous avons commencé à envoyer des communications au personnel avec des recommandations telles que celles qui circulent dans les réseaux sociaux et installons des stations à chaque étage (dans le bâtiment du siège social) des couvre-bouches, du gel antibactérien et des recommandations”, explique Domenzain de Basf.

«Maintenant, nous sommes dans la deuxième étape: nous avons renforcé le comité et avons dit que nous devrions donner des recommandations supplémentaires à ceux sur les réseaux sociaux, comme mettre fin au baiser et saluer la main, avoir des serviettes désinfectantes pour nettoyer les ordinateurs portables et en particulier les téléphones portables, qui sont un foyer impressionnant de virus et de bactéries », ajoute-t-il.

Tout en gérant l’information et le calme, les entreprises réservent des fournitures. À Vidanta, ils ont du gel antibactérien dans certaines régions, et Becerra dit qu’ils donnent des installations aux employés afin que s’ils se sentent plus en sécurité en utilisant des couvre-dents, ils l’utilisent. “Nous ne ferons pas la promotion de son utilisation afin de ne pas sonner l’alarme.”

À Posadas, ils ont déjà commencé à créer leurs réserves de protège-dents, de gants, de gel et de tout ce dont un cabinet médical a besoin, explique Salinas.

“Justement, aujourd’hui (vendredi 28 février) plus de masques et de gants en latex ont été achetés, il y a déjà des stocks”, explique Domenzain, de Basf, qui ajoute que depuis plusieurs années dans l’entreprise ils appliquent le vaccin antigrippal.

Grâce au fait que le H1N1 «leur a beaucoup appris», à Basf, ils sont bien préparés, explique Mendoza.

Da Silva, de DHL Express, souligne que la firme prend des mesures, mais qu’elles ne «se font pas prendre» car contrairement à 2009 avec le H1N1, «cette fois c’est préventif, à cette occasion c’était réactif».

À Daimler, ils pensent qu’il n’est pas encore temps de prendre des mesures spéciales, mais d’être vigilants.

“Nous nous réunissons plus fréquemment juste pour voir si quelqu’un a des nouvelles de quelque chose de nouveau, et les voyages des cadres qui doivent se rendre en Europe continuent d’être effectués”, explique Flavio Rivera, président et chef de la direction de Daimler Commercial Vehicles.

Au lieu de cela, Da Silva veut aller au-delà de la simple fourniture du dispensaire. Il dit qu’ils essaient d’obtenir que les réactifs appliquent des tests et détectent la présence du virus dans les propres installations de l’entreprise, afin d’agir rapidement et d’isoler les employés qui pourraient être positifs.