Des épidémiologistes indépendants trouvent confus les chiffres officiels de Covid-19 au Nicaragua

(. espagnol) – Au Nicaragua, des épidémiologistes indépendants considèrent que les informations publiées par le ministère du Pouvoir citoyen pour la santé (Minsa) sur les cas signalés de coronavirus dans le pays sont contradictoires. L’entité rapporte ce 13 avril dans un communiqué: «Aujourd’hui, nous avons un total de trois personnes avec covid-19. Deux stables et soignés, un plus délicat et soigné. Tous importés ». Dans le communiqué, 12 cas suspects sont également signalés, sous observation. Pour sa part, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) signale 9 cas et un décédé.

Pour l’épidémiologiste Leonel Argüello, la déclaration ne parle pas du total de 9 cas confirmés par la Minsa, elle ne parle que de 3 nouvelles infections, qu’elle considère comme faisant partie des 9, mais aussi quand on dit de nouveaux cas qu’ils pourraient être 12. En d’autres termes, quelque chose de très déroutant, dit-il.

Le Conseil de la communication et de la citoyenneté envoie quotidiennement aux journalistes indépendants les communiqués et l’adresse électronique des vidéos des conférences de presse avec les médias liés au gouvernement, dans lesquelles les questions restent sans réponse. Jusqu’à présent, il n’a pas été possible de savoir combien de tests le Ministère de la santé a effectués, bien que la Banque centraméricaine d’intégration économique ait fait don de 26 000 kits pour la détection du virus.

L’absence de mesures de distanciation sociale, les appels à des réunions de masse, le manque d’accès aux tests de dépistage de covid-19 et la traçabilité des cas sont une préoccupation pour la directrice de l’OPS Carissa Etienne, qui partage également le bureau d’Alto. Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. Le gouvernement nicaraguayen n’a pas encore répondu à ces préoccupations.

Le gouvernement nicaraguayen n’a pas encore déclaré de quarantaine préventive, ni de restrictions sur les personnes originaires de pays où l’OMS signale des flambées de la maladie.

Les employés de l’État continuent ce lundi pour les vacances pendant la période de Pâques et les écoles et universités publiques reprendront leurs activités le 20 avril.

Alors que les organisations de défense des droits humains exigent la présence du président Daniel Ortega, absent des médias le 13 avril, 31 jours, c’est son épouse Rosario Murillo qui réitère les déclarations du ministère de la Santé, par téléphone via les médias officiels. . . a consulté le bureau de Murillo sur la santé du président et ses actions face à la pandémie, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse.

