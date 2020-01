Des étudiants honorent Kobe Bryant dans sa photo de carrière traditionnelle | Réseaux sociaux sportifs

Les étudiants de Movistar ont rendu hommage ce jeudi à la figure de Kobe Bryant, à qui il a dédié sa photo de carrière traditionnelle, dans laquelle deux mille joueurs des différentes catégories du club de Madrid ont formé le numéro 24, l’un des deux qu’il a utilisé au cours de sa carrière en NBA, la star est décédée dimanche dans un accident d’hélicoptère.

La photo a eu lieu au Centre sportif de Magariños et a également participé aux modèles de la Ligue Endesa et de la Ligue féminine 2 avec leurs organes techniques respectifs, en plus de l’ensemble de la carrière collégiale inclusive.