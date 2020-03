Des étudiants testés positifs pour le coronavirus à Boca Raton – . Miami (51)

La nouvelle a intrigué les parents qui ont des enfants à l’école élémentaire communautaire Del Prado à Boca Raton, après que le département de santé du comté de Palm Beach a confirmé qu’un élève de 6 ans de ce collège avait été testé positif pour le coronavirus.

Les autorités ont noté que le garçon était asymptomatique et que les parents de tous les élèves avaient été informés.

En revanche, le premier centre de test de coronavirus embarqué à West Palm Beach a conclu la semaine avec des centaines de tests.

Les tests se poursuivront mercredi et samedi prochains à Foundcare, situé au 2330, avenue congress sud. Ses dirigeants ont indiqué que plus de 300 nominations sont déjà prévues et que de nouvelles nominations seront faites après le 10 avril.

.