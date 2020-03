Des expériences sur des macaques montrent qu’une fois guéris de Covid-19, ils ne sont plus infectés | L’avenir

Une étude de quatre macaques rhésus suggère qu’une fois qu’ils ont dépassé Covid-19, ils ne se réinfectent pas, donc une infection primaire “pourrait protéger contre d’autres expositions”.

Les auteurs de l’expérience, tous issus d’institutions chinoises, dont l’Académie chinoise des sciences médicales, soulignent dans le texte que cette découverte peut avoir des conséquences importantes sur la conception d’un vaccin.

L’étude a été publiée dans le référentiel bioRxiv, qui rappelle que les rapports qu’elle recueille sont préliminaires et n’ont pas fait l’objet d’un examen par les pairs.

Nouvelle dose de coronavirus

Les auteurs ont utilisé quatre macaques infectés par le coronavirus SARS-CoV-2, qui cause Covid-19. L’un d’eux a été euthanasié et autopsié pour identifier la distribution du virus et les changements histopathologiques dus à la maladie.

Deux des autres primates, après guérison, ont reçu une nouvelle dose de coronavirus pour déterminer la possibilité d’une réinfection et le troisième a été suivi sans aucun traitement en tant qu’animal témoin.

Aucun de ceux réinfectés n’a montré de perte de poids après une nouvelle exposition au virus – ce qui s’était produit la première fois -, bien qu’ils aient eu une élévation transitoire de la température; en outre, les analyses de la charge virale dans divers tissus étaient négatives.

L’un des singes réinfectés a subi une euthanasie et une nécrose pour étudier une éventuelle réplication virale et des changements histopathologiques.

Les résultats ont indiqué que par rapport au premier macaque (celui infecté une seule fois) dans ce cas, il n’y avait pas de réplication virale, pas de dommages pathologiques et pas d’antigène viral dans les tissus pulmonaires.

Faux négatifs

“Nos résultats suggèrent que les singes infectés par le SRAS-Cov-2 ne peuvent pas être réinfectés avec la même souche après récupération”, en outre, chez le macaque qui n’a pas reçu de nouvelle dose de coronavirus, “il n’y a pas eu de récidive” après la guérison, écrivent-ils. dans le rapport.

Des cas ont récemment été signalés chez des patients en Chine et ailleurs qui étaient redevenus positifs pour le virus après avoir été guéris.

Les auteurs émettent l’hypothèse qu’elle peut être attribuée à des “faux négatifs” dans les analyses ou à des patients sans récupération complète, même s’ils remplissaient les critères de sortie. EFEfuturo