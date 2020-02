Des experts avertissent que le secteur de l’énergie est “masculinisé” au Mexique | Entreprises mexicaines

Les experts ont averti mercredi que le secteur mexicain de l’énergie “est masculinisé”, ils ont donc exhorté les entreprises et les gouvernements à mettre en œuvre des politiques pour combler l’écart entre les sexes lors du forum “Women with Energy”, organisé par Iberdrola Mexico.

«Nous travaillons pour l’égalité des sexes dans le secteur de l’énergie au Mexique, qui, j’imagine que vous vous rendez compte, est un secteur masculinisé depuis de nombreuses années, des personnes qui sont dans le secteur plus traditionnel aux personnes qui sont dans les énergies renouvelables. “, a déclaré Erika Salinas, directrice de Carbon Trust México.

Salinas est également coordinatrice de la communication pour le Réseau des femmes sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (Redmeree), qui a constaté que les femmes ne représentent que 24,5% des emplois et 0,5% des postes de décision dans les dépendances de la Gouvernement dédié à l’énergie.

Bien qu’il n’y ait pas de chiffres exacts pour le secteur privé au Mexique, les femmes représentent environ 25% de la main-d’œuvre de l’industrie de l’énergie dans le monde, avec seulement 6% des postes techniques et moins de 1% des cadres supérieurs, selon la feuille de route sur le genre pour la transition énergétique préparée par le Redmeree.

En outre, selon une enquête préparée par le réseau, près de trois femmes sur 10 dans la région ont été victimes de discrimination lors de leurs travaux techniques et sur le terrain, selon Salinas.

“Ce que nous avons identifié, c’est que la structure que nous avons socialement aujourd’hui est que les femmes sont très obligées d’utiliser une partie de leur temps dans un travail non rémunéré”, a-t-il déclaré.

DISCRIMINATION PAR CONCURRENCE

Au Mexique, seulement 8% des femmes étudient une carrière dans les sciences, la technologie, l’ingénierie ou les mathématiques, a cité Graciela Rojas, fondatrice de l’association STEM Movement (car tous ces domaines sont appelés en anglais) basée sur l’Organisation pour la Coopération et développement économiques (OCDE).

Cela se produit, a-t-il dit, bien que 27% des hommes étudient ces disciplines et huit des 10 emplois les mieux payés sont liés à ces sujets.

“Vous devez développer ces compétences. Pourquoi est-il important de le faire? Tout simplement parce que le manque de compétences crée de la discrimination. Nous travaillons en étroite collaboration avec les femmes, avec différentes organisations, afin que les STEM soient un élément important des stratégies de développement”, a-t-il déclaré.

Le spécialiste a indiqué que cela devient urgent dans la situation actuelle de la crise climatique et de l’industrie 4.0 pour rapprocher les femmes de carrières qui présentent un plus grand avantage économique et dans lesquelles elles contribuent davantage à la durabilité.

Pour cela, a déclaré Rojas, il ne suffit pas de se concentrer sur l’égalité des chances, mais sur les résultats.

«Nous devons faire des actions positives pour que les femmes nous voient vraiment reflétées dans ces domaines d’études afin que nous le voulions. Il est important que nous ayons ces exemples, ces histoires de réussite, de femmes occupant des postes de direction, où nous pouvons combiner une vie de famille avec un problème de travail “, a-t-il déclaré.

AVANTAGE ÉCONOMIQUE

Les Mexicaines gagnent 34% de moins que les hommes au Mexique, contre 21% dans le reste de l’Amérique latine, a déclaré Stephanie Rodas, directrice des opérations chez Aequales, un cabinet de conseil en équité entre les sexes pour les entreprises.

Cela se produit, en grande partie, parce que les femmes consacrent 30 heures aux travaux ménagers chaque semaine tandis que les hommes n’en dépensent que neuf, a-t-il déclaré sur la base de l’Institut national de géographie et de statistique (Inegi).

Par conséquent, les entreprises doivent adopter des mesures pour intégrer les femmes dans leur main-d’œuvre, car c’est quelque chose qui les renforce ainsi que l’économie en général.

“C’est une analyse de rentabilisation éprouvée. La rentabilité augmente, l’innovation augmente, la corruption diminue même. Donc, ce sont toutes de nombreuses variables derrière l’analyse de rentabilisation de l’égalité des sexes”, a déclaré Rodas.

Les entreprises qui adoptent des politiques actives de diversité et d’inclusion enregistrent 2,3 fois plus de cash-flow, 1,4 fois plus de ventes et 170% plus d’alternatives d’innovation et de créativité aux entreprises qui, selon Rogelio Salcedo, Consultant Mercer