La mission proposée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour collaborer à l’enceinte de confinement du coronavirus se déplacera la semaine à partir de Chine après avoir reçu l’approbation des autorités.

“Nous présentons leurs noms et recevons une réponse aujourd’hui. Le chef d’équipe se rendra lundi ou mardi, et les autres experts suivront plus tard”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse.