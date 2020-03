Des experts de l’ONU condamnent l’abandon et la discrimination des personnes âgées par COVID-19 | La société

Les experts des Nations Unies ont considéré aujourd’hui “l’abandon des personnes âgées, parfois après leur mort, dans les résidences et autres centres pendant la pandémie actuelle de COVID-19,” alarmant et inacceptable “, ils ont donc demandé que, dans l’urgence sanitaire actuelle, il n’y ait pas de discrimination contre personne à cause de son âge.

“La société a le devoir de faire preuve de solidarité et de mieux protéger les personnes âgées, qui souffrent le plus de la pandémie”, a déclaré dans un communiqué l’expert des Nations Unies pour les droits des personnes âgées, la chilienne Rosa Kornfeld-Matte. signé par cinquante cents ors observateurs des Nations Unies.