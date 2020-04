Des experts disent à la Maison Blanche que le coronavirus peut se propager en parlant ou même en respirant

Une personne qui a surmonté le coronavirus peut-elle être à nouveau infectée? 1:22

(.) – Un prestigieux panel scientifique a déclaré mercredi soir à la Maison Blanche que la recherche montre que le coronavirus peut être transmis non seulement par les éternuements ou la toux, mais aussi par la parole ou même simplement par la respiration.

Bien que les recherches spécifiques en cours [sobre el coronavirus] il est limité, les résultats des études disponibles sont compatibles avec l’aérosolisation du virus par la respiration normale », selon la lettre, écrite par le Dr Harvey Fineberg, président du Comité permanent de l’Académie nationale des sciences sur les maladies infectieuses émergentes et les menaces. à la Santé du XXIe siècle.

Fineberg a déclaré que sa lettre avait été envoyée en réponse à une question de Kelvin Droegemeier du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche.

“Cette lettre répond à votre question sur la possibilité que [el coronavirus] il peut être transmis par la conversation, en plus des gouttes induites par les éternuements et la toux », explique la lettre. “Les recherches actuellement disponibles soutiennent la possibilité que [el coronavirus] il peut se propager à travers des bioaérosols générés directement par l’expiration des patients », poursuit-il.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, le virus est transmis de personne à personne lorsque les gens sont à moins de 2 mètres. Il se propage «par les gouttes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue».

Fineberg a déclaré à . que c’était vrai, mais que les recherches montrent que les gouttes aérosolisées produites en parlant ou peut-être simplement en respirant peuvent également transmettre le virus.

Fineberg a déclaré qu’il est possible que des gouttes de coronavirus en aérosol puissent être en suspension dans l’air et potentiellement infecter quelqu’un qui passe plus tard. La durée pendant laquelle le coronavirus reste dans l’air dépend de plusieurs facteurs, notamment de la quantité de virus qu’un individu infecté émet en respirant ou en parlant, et également de la quantité de circulation d’air, a-t-il déclaré.

Il a cependant ajouté que le coronavirus n’est pas aussi infectieux que la rougeole ou la tuberculose.

