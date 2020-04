Des femmes musulmanes et serbes de Srebrenica unissent leurs forces contre COVID-19 | En vedette | Édition Amérique

Un quart de siècle après le massacre de Srebrenica, un groupe de femmes serbes et musulmanes de cette ville de Bosnie-Herzégovine unissent leurs forces pour lutter contre l’épidémie de coronavirus en cousant des masques faits maison pour se protéger.

“Notre idée était de montrer aux voisins en ces temps incertains que nous sommes avec eux, afin qu’ils se sentent un peu plus en sécurité et protégés avec ces masques”, explique Valentina Gagic-Lazic, l’une des personnes en charge de cette initiative, lancée par l’ONG “SARA-Srebrenica”.

Massacre de 1995

En juillet 1995, les troupes serbes de Bosnie ont assassiné à Srebrenica plus de 8 000 hommes musulmans de Bosnie, crime considéré par la justice internationale comme un “génocide”.

Gagic-Lazic, qui lutte depuis deux décennies pour améliorer les relations entre les habitants de la ville, a assuré qu’en ce moment “la solidarité se fait sentir” à Srebrenica.

“Nous sommes fiers de notre quartier, de notre association, multinationale, dont nous jouissons de la confiance de tous”, explique le militant.

“Mais cela a été un long chemin pour les amener à nous regarder sans soupçon”, reconnaît-il lors d’une conversation téléphonique avec Efe.

APPEL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Il y a quelques jours, l’association a demandé des contributions sur les réseaux sociaux pour coudre et distribuer des masques dans le but de réduire les risques de contagion avec le coronavirus.

En Bosnie-Herzégovine, l’un des pays les plus pauvres d’Europe et très divisé entre les trois grandes communautés – Serbes, Croates et Musulmans – quelque 1 100 infections confirmées par coronavirus ont été enregistrées à ce jour, avec 41 décès.

En quelques jours, de nombreuses femmes de Srebrenica, de toutes origines vivant dans la ville, ont commencé à apporter des machines à coudre, des tissus, du fil, des connaissances et de nouvelles idées.

«Nous avons spontanément et rapidement organisé un petit atelier où certains cousent, d’autres lavent et d’autres le fer et le paquet», explique Gagic-Lazic, l’un des fondateurs de SARA-Srebrenica en 1999, une ONG qui vise à instaurer la confiance entre communautés de Srebrenica, où officiellement aucun cas de coronavirus n’a encore été enregistré.

DES CENTAINES DE MASQUES DISTRIBUÉS

En quelques jours, des femmes ont déjà produit et distribué plusieurs centaines de masques à Srebrenica, une ville d’environ 15 000 habitants dans l’est de la Bosnie.

Ils n’ont pas le nombre exact car dès que les masques sont finis ils les distribuent avec l’aide de bénévoles qui les remettent aux personnes âgées, aux employés des magasins, aux pharmacies, ainsi qu’aux ouvriers du bâtiment et à tous ceux qui ont l’obligation de travailler au milieu de la pandémie .

Les masques sont livrés gratuitement dans des sacs en plastique accompagnés d’un message écrit qui dit: “En attendant que tout cela se passe dans les plus brefs délais, nous vous souhaitons un bien infini. Faites attention, restez chez vous. Vos concitoyens.”

La division entre musulmans et serbes est toujours évidente dans la vie quotidienne de la ville, avec peu d’espaces pour les activités communes des deux villes, bien qu’il y ait des exceptions, comme le club de football Guber ou diverses chorales d’enfants.

Le 11 juillet prochain marquera le 25e anniversaire du génocide de Srebrenica, considéré comme le crime le plus grave de la guerre civile interethnique en Bosnie-Herzégovine (1992-1995).

Nedim Hasic