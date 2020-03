Des footballeurs nicaraguayens racontent comment ils vivent la quarantaine des coronavirus au Costa Rica, au Venezuela et au Salvador

Les footballeurs nicaraguayens à l’étranger vivent des moments d’angoisse et d’incertitude. Le coronavirus a atteint des pays où se trouvent des joueurs nicaraguayens, comme Jaime Moreno au Venezuela (33 cas), Raúl Leguías, Francisco Flores, Byron Bonilla, Juan Luis Pérez, Bryan Rodríguez et Jasson Ingram au Costa Rica (41), ou où les autorités gouvernementales ont pris des mesures préventives pour éviter un impact plus important, comme au Salvador où se trouve l’usine Luis Fernando Copete.

Copete traverse une nouvelle crise dans un pays où il joue. L’année dernière, il a dû assister à la crise sociopolitique qui a secoué la Bolivie et cela a provoqué le départ de l’actuel président, Evo Morales. «Je ne m’attendais pas à me retrouver comme ça. Mais la situation est différente car elle est mondiale “, dit-il.

Depuis vendredi 11, le Deportivo a cessé de s’entraîner comme les autres clubs (12 au total) dans la première division du Salvador. La personne sélectionnée vit à l’hôtel de Ahuachapan et prétend avoir toutes les conditions de base pour être enfermée ces jours-ci. “Je ne manque de rien, j’ai tout ce dont j’ai besoin, Dieu merci.”

plus de soin

Copete partage l’hôtel avec l’Espagnol Juan Cortés, l’entraîneur du club, et ses coéquipiers, les Mexicains Edgar Solís et Marco Granados (ancien Real Estelí), ainsi que le Colombien Jeison Quiñones. “Ils sont un peu alarmés, tout comme ils sont calmes car chaque jour ils lisent des choses et on essaie de faire attention quand on sort ou pas de préférence. Ayez les mesures de base pour prendre soin de vous, nettoyer et laver. Ici où ils sont calmes mais ils n’arrêtent pas de regarder leurs familles comme moi et leur disent de suivre le protocole de santé. »

Le candidat sélectionné a indiqué qu’il est gardé la plupart du temps enfermé et se conforme à la lettre avec le protocole de sécurité indiqué par le médecin du club. «J’ai mon masque et mon gel d’alcool. Nous ne nous saluons pas et essayons de me laver les mains très souvent. Si je sors, j’ai mon masque, mais je ne bouge presque pas de l’hôtel. Avant que ces mesures ne soient prises au niveau national, nous, dans l’équipe, avions décidé de ne pas nous saluer et d’éviter de nouveaux contacts. Je prends la plus grande précaution possible pour ne pas me contaminer ni mettre la vie d’autrui en danger », a-t-il ajouté.

«Je suis un peu alarmé, ce n’est pas un jeu ou une blague qui se passe, je ne suis pas super inquiet non plus, mais je suis conscient de ce qui se passe. Il faut le prendre au sérieux, je suis calme pour ma fille au Nicaragua car les enfants ne donnent pas grand chose, je ne cesse pas de m’inquiéter. J’ai dit à ta maman de faire très attention avec elle. En Colombie, mes frères ont parlé avec eux afin qu’ils aient les mesures qu’ils devraient avoir », a expliqué le centre.

Le Venezuela reporte le football

Le Jaime Moreno sélectionné milite dans les étudiants de Mérida de Venezuela. La Ligue a annoncé dimanche que le tournoi et l’entraînement des clubs avaient été suspendus. “Plusieurs États sont en quarantaine. Ils nous recommandaient de rester à la maison, si nous sortions en urgence pour prendre des précautions, être hors de la ville, avoir les mains propres et ne pas toucher nos yeux. Nous sommes dans une situation délicate, ce n’est pas un jeu. Nous devons tous prendre cela au sérieux. »

La Ligue costaricienne s’est déroulée à huis clos la semaine dernière, mais tout indique qu’elle sera annulée. “Le match d’hier, les équipes ne pouvaient pas se saluer, personne ne pouvait célébrer les buts pour éviter la contagion. À l’entraînement, ils nous donnent de l’alcool en gel avant de boire de l’eau », a déclaré Flores, qui est active avec Jicaral Sercoba.

Jaime Moreno, Francisco Flores, Juan Luis Pérez et Bryan Rodríguez sont nés au Costa Rica et toute leur famille y vit.Par conséquent, ils ne viennent au Nicaragua que lorsqu’ils sont appelés à l’équipe de football, tout comme Byron Bonilla, originaire de Grenade, mais la majeure partie de sa vie y a été consacrée.

Jasson Ingram est originaire de Bluefields et Raúl Leguías de Diriamba où il est revenu ce lundi car la Ligue costaricienne de promotion sera suspendue en raison du coronavirus, après avoir joué les deux derniers jours à huis clos.