Des hommes d’affaires et le gouvernement discutent de l’avenir de la mobilité durable au Mexique | Entreprises mexicaines

La lutte contre la crise climatique avec de nouvelles idées et de nouveaux marchés tels que l’électromobilité a mis en évidence mercredi les hommes d’affaires et les responsables lors du sommet sur les énergies renouvelables qui s’est tenu dans l’État de Nuevo León, dans le nord du Mexique.

“Il est nécessaire qu’au Mexique, il existe une réglementation pertinente qui anime ces marchés émergents, mais en même temps, nous pouvons faire face à la crise environnementale que nous vivons”, a-t-il déclaré à Efe Indira Kempis, sénateur de l’État de Nuevo León.

Il a noté que 40% des émissions de dioxyde de carbone sont produites par les véhicules et que le parc de véhicules du pays augmente de 1,6 million par an.

Le législateur a indiqué que dans les prochains mois une initiative de la loi sur l’électromobilité sera présentée au Sénat pour encourager la production et la consommation de véhicules qui dépendent de l’électricité.

“Ce qu’une loi fédérale ferait, c’est un parapluie pour que nous puissions également pousser la discussion aux congrès locaux”, a déclaré le sénateur.

César Cadena, du groupe d’entreprises Nuevo León, a déclaré que le principal défi pour une mobilité durable et innovante est la question juridique.

Il a expliqué qu’à l’arrivée du président Andrés Manuel López Obrador au pouvoir en décembre 2018, au Mexique, il y a une incertitude constante pour les investissements dans cette affaire. “Après 15 mois d’un nouveau gouvernement, nous constatons que de nombreuses règles ont changé”, a-t-il déclaré.

Parmi eux, il a souligné les difficultés à obtenir des certificats d’énergie propre, ainsi que les enchères à long terme pour l’énergie électrique qui se tiennent jusqu’en 2021.

Pour surmonter la stagnation provoquée principalement par les forces fédérales, des règles claires sont nécessaires pour décarboniser (retirer le charbon) de l’économie, a-t-il déclaré.

“Il est vrai que la source d’énergie propre est une table à trois pieds et une est malheureusement pour une”, a-t-il déclaré.

Héctor Sánchez, du groupe d’entreprises de Basse-Californie, a ajouté qu’il existe actuellement un grand besoin de créer une nouvelle loi pour accorder de véritables incitations aux entreprises ou aux contribuables qui exécutent ou mènent des actions en faveur de la durabilité.

Il a suggéré la suppression des tarifs ou l’accréditation de la TVA avec d’autres taxes, ainsi qu’une réduction des taxes locales telles que les taxes foncières et les avoirs pour les véhicules électriques.

Les véhicules de demain sont à la pointe de la mobilité durable et renouvelable, ils coïncident en électromobilité.

Ian Wolff de Dopller a déclaré qu’un véhicule électrique émet une tonne de dioxyde de carbone en moins qu’une voiture qui utilise de l’essence. “Bien que l’énergie de CFE ne soit pas aussi propre, 72% de gaz atténué bénéficient encore”, a-t-il déclaré.

Le spécialiste a invité à mettre en conversation au Mexique l’utilisation de l’hydrogène, comme cela se passe en Chine. “L’hydrogène est l’élément le plus abondant sur terre et dans l’univers”, a-t-il déclaré.

Il a noté que les véhicules à hydrogène “ont l’avantage d’être rechargés en 5, 10 minutes et nous atténuons le problème de dégradation de la batterie (lithium)”, a-t-il dit.

Il a ajouté que grimper la mobilité avec du lithium serait très difficile pour l’humanité car il n’y en a pas assez sur terre.

La micromobilité est également nécessaire pour créer une ville qui inclut tout le monde, a ajouté Daniel Martínez de la société Uber.

Les vélos électriques et les scooters ont remplacé les courts trajets par un système électrique dans plus de 50 villes du monde, mais il reste encore beaucoup à faire au Mexique sur les routes et la sécurité, a-t-il conclu.