Des hommes d’affaires mexicains demandent la certitude contre la contraction et le coronavirus | Entreprises mexicaines

Des hommes d’affaires mexicains ont demandé mardi la certitude contre la contraction de -0,1% du PIB, confirmée mardi par l’Institut national de géographie et de statistique (Inegi), et avant la crise internationale déclenchée par le coronavirus COVID-19.

Le Mexique doit promouvoir les investissements publics et privés pour se développer, pour ce qui est nécessaire la certitude, la sécurité et la sécurité juridique, a déclaré María Ariza, directrice générale de la Bourse institutionnelle (BIVA), dans laquelle plus de 50 sociétés sont cotées.

“Cette dernière année a été un environnement où il y a une contraction de la croissance, où il y a eu des discussions avec l’initiative privée et l’administration publique concernant les futurs contrats. Donc, toutes ces situations placent évidemment les investisseurs dans un état de” veille ” “Ariza a fait valoir lors d’une conférence de presse.

La directive indiquait que “cette contraction était déjà attendue”, que l’Inegi avait révélée de manière préliminaire le 30 janvier et qu’elle représente une baisse substantielle de l’économie par rapport à l’augmentation du PIB de 2,1% en 2018.

Il s’agit de la première contraction du produit intérieur brut (PIB) du Mexique depuis la crise financière de 2009.

La baisse du PIB est due à la baisse des activités secondaires (1,8%) et malgré les avancées des secteurs agricole (1,9%) et des services (0,4%) par rapport à l’année précédente et en chiffres originaux, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Au vu de ces chiffres, le Mexique atteint 2020 avec «l’inertie d’une récession», notamment dans l’industrie, a averti mardi l’Institut du développement industriel et de la croissance économique (IDIC).

“La baisse annuelle de 0,1% et 0,4% au quatrième trimestre 2019 confirme que l’économie est en récession”, a déclaré l’institut dans une étude publiée dans La Voz de la Industria.

CAUTELA BY CORONAVIRUS

Le directeur de BIVA a reconnu que le coronavirus représente une “situation compliquée” et “incertaine” qui “affecte définitivement tous les marchés internationaux”.

Juan Carlos Zuazua, directeur général de la compagnie aérienne Viva Aerobus, a indiqué qu’ils étaient en coordination directe avec le ministère mexicain de la Santé, bien que la société n’ait pas encore pris de décision et n’ait pas conscience de l’impact probable.

“Nous n’avons pas quantifié, ce serait sans aucun doute un problème potentiel et j’espère qu’il sera bientôt résolu”, a déclaré le directeur de la compagnie low-cost, basée dans la ville de Monterrey, dans le nord du pays.

Malgré cela, Zuazua a exprimé sa confiance dans le secteur aérien, comme en témoigne son placement ce mardi de 250 millions de pesos (13,1 millions de dollars) en certificats d’actions dans BIVA.

Malgré la contraction économique, l’homme d’affaires a souligné que l’aviation commerciale est l’un des secteurs à la croissance la plus rapide du pays, avec une augmentation annuelle de 10% des vols nationaux et internationaux.

Il a déclaré qu’en 2019, le chiffre d’affaires de Viva Aerobus a augmenté de 28%, le nombre de passagers de 20% et il y a 20 nouvelles routes en moyenne chaque année, depuis son démarrage en 2006.

“Nous devons être plus prudents, nous le sommes, mais nous devons être beaucoup plus dans cet environnement que nous vivons, mais nous restons optimistes quant à la croissance de notre industrie”, a déclaré José Golffier, directeur financier de la compagnie aérienne.

PROMETTEZ LA RÉACTIVATION

Compte tenu de la contraction, Arturo Herrera, secrétaire mexicain du Trésor et du Crédit public (SHCP), s’est dit en colère contre la relance de l’économie.

À titre de mesure, il a déclaré que depuis l’automne les contrats de démarrage des travaux publics ont été clôturés cette année, avec 95% du budget des routes déjà alloués, en plus des contributions aux travaux publics et municipaux.

Il a également déclaré qu’ils travaillaient déjà sur des projets d’infrastructure du secteur privé.

“Pour chaque poids que nous mettons, le secteur privé met près de sept pesos. Nous devons donc créer des conditions pour qu’ils puissent investir. Nous le faisons”, a-t-il déclaré aux médias devant le Palais national.

Le responsable a admis qu’il existe des risques mondiaux de la crise des coronavirus, alors ils travaillent déjà sur un plan d’urgence.