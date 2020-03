Des images satellites montrent les tombes que l’Iran construit pour les victimes du coronavirus

Le gouvernement iranien demande à ses citoyens d’être isolés en raison d’un coronavirus 0:23

(CNN) – L’Iran a rapidement agrandi un cimetière central à Qom, la zone la plus touchée par l’épidémie de coronavirus du pays, selon des images satellite obtenues par CNN.

Le pays a signalé au moins 14 991 cas confirmés de virus et 853 décès – le troisième plus grand nombre d’infections après la Chine continentale et l’Italie.

Les images satellites des 1er et 8 mars, publiées par Maxar Technologies, semblent montrer une augmentation de l’activité à l’intérieur du cimetière Behesht-e Masoumeh à Qom. Les photos montrent ce qui semble être deux tranchées funéraires fraîches le 1er mars, avec plus de fouilles par la suite.

L’imagerie satellite de Maxar Technologies montre l’incorporation de nouvelles parcelles funéraires dans un cimetière à Qom, en Iran, début mars.

La tradition islamique veut que les corps soient enterrés rapidement après la mort. Cependant, le directeur de la morgue de Behesht-e Masoumeh, Ali Ramezani, a déclaré à la télévision publique iranienne au début du mois que les enterrements étaient retardés car les tests de détection du virus prenaient un certain temps. Et tandis que les corps sont traditionnellement lavés avec du savon et de l’eau avant l’enterrement en Iran, deux travailleurs médicaux à Qom ont déclaré à CNN que, dans certains cas, les précautions liées à l’épidémie empêchent le personnel de suivre les directives islamiques traditionnelles pour l’enterrement.

Dans une vidéo d’une morgue, des dizaines de corps enveloppés dans des sacs noirs ont été observés sur le sol, tandis que des travailleurs en costumes et masques de protection marchaient parmi eux.

Le coronavirus se développe: que se passe-t-il en Iran et pourquoi peut-il représenter un risque pour d’autres pays? 6:15

Le Nouvel An persan, ou Nowruz, est célébré le vendredi 20 mars prochain. De nombreuses familles iraniennes visitent les cimetières avant cette fin de l’année dans le cadre de la tradition annuelle. L’ayatollah Ali Khamenei, le chef suprême de l’Iran, a suspendu son discours annuel pour Nowruz, a rapporté lundi l’agence de presse d’Etat IRNA. Khamenei ne se rendra pas dans la ville de Mashhad, le lieu du sanctuaire de l’imam Reza, où son discours est généralement prononcé.

“En raison de la propagation du coronavirus et des recommandations strictes des responsables de la santé et des spécialistes d’éviter toute forme de rassemblement et de s’abstenir de voyager et de quitter les villes pour empêcher la propagation de la maladie, la cérémonie du discours du leader … non cela aura lieu cette année », a indiqué le communiqué cité par l’IRNA.

L’Iran a pris des mesures drastiques la semaine dernière pour arrêter la propagation du coronavirus. Le gouvernement a interdit les prières du vendredi dans les centres de toutes les provinces du pays. Les écoles et les universités ont été fermées. Les concerts et événements sportifs ont été annulés.

Les 31 provinces iraniennes ont été touchées par le virus, ainsi que plusieurs hauts fonctionnaires tombés malades.

L’ancien ministre iranien des Affaires étrangères et actuel conseiller de Khamenei, Ali Akbar Velayati, a été testé positif au virus et a été mis en quarantaine à son domicile à Téhéran, a rapporté mardi l’agence de presse iranienne semi-officielle ISNA.

Un autre conseiller de Khamenei, Mohammad Mirmohammadi, 71 ans, est décédé la semaine dernière, et l’un des principaux religieux du pays, Hadi Khosroshahi, a succombé à la maladie le mois dernier.

Auparavant, les responsables iraniens avaient confirmé que 23 des 290 députés du pays avaient également été testés positifs pour le virus. Deux membres sont décédés. Plusieurs vice-présidents, dont l’Iran compte plusieurs, ont également été jugés positifs.

Vendredi, l’Iran a rejeté une offre apparente du président américain. Donald Trump pour aider le pays à lutter contre le virus. Trump a assuré: «Nous avons les meilleurs médecins du monde. Nous offrons de l’aide à l’Iran. “

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a rejeté l’offre, la qualifiant d ‘”hypocrite” et de “répugnante” et accusant les États-Unis de “terrorisme médical et économique”, selon la télévision publique Press TV.

“Au lieu de manifestations hypocrites de compassion et de vantardise répugnante, ils doivent mettre fin à leur terrorisme médical et économique afin que les médicaments et les fournitures médicales puissent atteindre le personnel médical et le peuple iranien”, a déclaré Mousavi.

“Nous n’avons pas besoin de médecins américains”, a déclaré Mousavi, ajoutant que l’Iran a “le personnel médical le meilleur, le plus courageux et le plus qualifié du monde”.

Radina Gigova et Sara Mazloumsaki, toutes deux de CNN, ont contribué à cet article.

