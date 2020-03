Des journalistes mettent en garde contre le déni de l’inégalité des femmes | En vedette

Le Network of Feminist Communicators a mis en garde contre la «vague de fausses nouvelles et de déni de l’inégalité des femmes», à laquelle elles exigent un journalisme véridique, qui désagrège les données et avec un langage inclusif.

Dans un manifeste lu à l’occasion de 8M, le Réseau, qui rassemble plus d’un millier de professionnels des médias en Espagne, célèbre les améliorations réalisées (davantage de sources féminines, plus de concentration sur les femmes dans différents secteurs) mais met en garde contre les fausses nouvelles “éparpillés par des porte-parole politiques et des journalistes avec des discours extrémistes que certains citoyens ont achetés”.