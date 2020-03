Des juges Ortega implacables avec des prisonniers politiques indépendamment de l’époque de la pandémie que connaît le Nicaragua

Sans appliquer de mesures préventives pour éviter la propagation de Covid-19 au Nicaragua Les juges et les magistrats continuent de tenir des audiences en personne dans les petites salles d’audience du pays, malgré le fait qu’il existe au moins trois cas positifs selon le ministère de la Santé, ont rapporté les avocats du contentieux.

Ce matin, par exemple, le procès contre les prisonniers politiques Samuel Enrique González et Ezequiel González Alvarado, de la communauté Poma numéro deux, a eu lieu au tribunal de Masaya, qui a été reconnu coupable de possession illégale d’explosifs, en particulier de bombes de contact artisanales au milieu. de graves irrégularités, a dénoncé l’avocate et militante Maynor Curtis.

Parmi les irrégularités, l’accusation indique que les trois récipients en verre contenant de la poudre à canon ont été enterrés dans la propriété d’Ezequiel González, mais les mêmes éléments de preuve fournis par le bureau du procureur ont précisé qu’ils se trouvaient à l’extérieur de la propriété. Cependant, le tribunal les a déclarés coupables malgré le système juridique du pays disant que des faits prouvés qui ne figurent pas dans l’acte d’accusation ne peuvent pas être tenus pour acquis, a expliqué Curtis.

Cela peut vous intéresser: les enlèvements de la police d’Orteguista à Masaya se poursuivent en raison de l’explosion des bombes de contact.

En outre, le dossier de cette affaire a été déposé auprès de deux tribunaux; à Managua et Masaya et celui qui était basé à Managua, a été arbitrairement renvoyé à Masaya, sans attendre que la Cour supérieure décide de la compétence de l’affaire.

Lors de l’audience sur le débat sur la peine, le Bureau du Procureur a demandé 8 ans de prison et une amende de 500 jours, tandis que les défenses ont demandé quatre ans de prison et une amende de 200 jours. La lecture de la phrase aura lieu le 3 avril prochain. Curtis a ajouté que personne dans le personnel n’avait de mesures préventives pour empêcher la propagation de Covid-19.

Ils ne gardent pas de mesures

Selon l’avocat Nohemí Guerrero, de l’Unité de défense juridique, la plupart du personnel du tribunal, parmi ces juges, secrétaires et assistants, ne porte pas de masque lorsqu’il est en contact avec le public. Les gardes de sécurité et les gardiens du système pénitentiaire national Jorge Navarro non plus, qui n’autorisent pas non plus les avocats à fournir des masques ou de l’alcool gel aux personnes privées de liberté.

»Ils violent continuellement le droit à la santé dont jouissent toutes les personnes privées de liberté, car les prisons, en particulier le système pénitentiaire de La Modelo, n’ont pas de système de prévention de la pandémie Covid-19. Ils transfèrent les détenus sans masque et ne leur donnent pas la permission d’utiliser du gel d’alcool sur leurs mains; ce sont des victimes potentielles de la pandémie », a déclaré Guerrero.

Le droit à la protection de la santé est un droit humain internationalement reconnu et est inclus dans les réglementations internationales dans les traités et conventions internationaux signés et ratifiés par le Nicaragua. Par exemple, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée et proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948. Article 25 «Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant qui lui garantisse, ainsi que sa famille, sa santé … l’assistance médicale et les services sociaux nécessaires; … ».

Mesures juridiques pour éviter le surpeuplement des personnes devant les tribunaux

À cet égard, l’avocat Boanerge Fornos, coordinateur de Criminal Action, a exprimé qu’il est permis, dans des conditions sanitaires, de suspendre une procédure pénale, en prenant comme base juridique les dispositions du deuxième alinéa de l’article 134 du Code de procédure pénale nicaraguayen, qui prévoit qu’en cas de force majeure, le calcul de la durée est interrompu et La durée maximale du processus ne continue plus de s’exécuter.

Cette période pour les délits moins graves est d’un mois, avec l’accusé détenu, et de deux mois avec l’accusé libéré. Pour les délits graves, il est de trois mois avec un prévenu en garde à vue et de six mois avec un prévenu libéré, sauf dans les cas décrétés avec un traitement complexe qui ne convient que dans une liste fermée de délits graves et dont les effets sont que les peines sont doublées.

<< C'est important parce que les accusés, les victimes, les avocats ainsi que les témoins prennent leurs propres mesures de sécurité préventive pour éviter de contracter le coronavirus, ce qui pourrait avoir un effet significatif sur les procédures pénales qui pourraient affecter les résultats des procès. et, en outre, les complexes judiciaires existants au Nicaragua seraient décongestionnés ", a déclaré Fornos.

Une autre mesure juridique qui peut être appliquée pour éviter le surpeuplement des tribunaux est que la Cour suprême de justice, comme elle l’a fait par le biais de circulaires dans d’autres contextes, tels que la fin de l’année et les vacances de Pâques, établit des rôles de quart afin que audition de nouveaux cas avec des détenus.

En outre, essayez d’imposer la mesure conservatoire de détention préventive comme dernière option et, le cas échéant, établissez des mesures conservatoires alternatives à la détention préventive. Cette mesure permettrait d’éviter la surpopulation carcérale et de réduire le risque de contagion.