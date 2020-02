Des milliers de gilets de sauvetage sont jetés à Lesbos contre un centre de migrants fermé La société

Les autorités et les habitants de l’île de Lesbos ont collecté et jeté des milliers de gilets de sauvetage et de bateaux gonflables, utilisés pendant des années par des migrants arrivés sur leurs côtes, sur le terrain où le gouvernement prévoit de construire un centre fermé pour les demandeurs d’asile.

Le maire de West Lesbos, Taxiarjis Verros, a lancé un appel pour récupérer ces témoignages de la crise des réfugiés dans le cadre des protestations contre le décret-loi approuvé cette semaine par le gouvernement, qui prévoit les terres nécessaires à Lesbos, Samos et Chios pour installer les nouveaux centres fermés.