Des millions d’Américains ont perdu leur emploi. Il ne fait aucun doute que nous sommes en récession

Note de l’éditeur: Claudia Sahm est la directrice de la politique macroéconomique du Washington Center for Equitable Growth. Kate Bahn est directrice de la politique du marché du travail au Washington Center for Equitable Growth. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont exclusives aux auteurs.

(.) – Vendredi dernier, le Bureau of Labor Statistics a annoncé que le taux de chômage était passé à 4,4% en mars, contre 3,5% en février. En outre, il a signalé que 701 000 emplois avaient été perdus.

Cela peut sembler terrible, mais en raison du calendrier du scrutin gouvernemental, le rapport brosse en fait un tableau beaucoup plus optimiste que la réalité. Plus tôt dans la semaine, nous avons appris que 6,6 millions de personnes supplémentaires ont demandé des allocations de chômage, portant le total à près de 10 millions au cours des deux dernières semaines de mars et signalant un effondrement sans précédent de l’emploi.

Le dernier taux de chômage nous rappelle que notre marché du travail était relativement solide juste avant que Donald Trump ne déclare l’urgence nationale le 13 mars. Le 13 mars était également le dernier jour où l’on demandait aux gens, dans le rapport de travail publié vendredi, s’ils travaillaient.

Nous sommes maintenant en récession.

Comment le savons-nous? Les millions de travailleurs qui ont demandé des prestations de chômage nous l’ont dit. L’expérience passée nous le dit aussi. Depuis les années 1970, une augmentation d’un demi-point du taux de chômage moyen sur trois mois, par rapport à son creux de l’année précédente, s’est produite au cours des premiers mois de chaque récession. Cet indicateur est connu sous le nom de “règle Sahm”.

Selon nos estimations, en utilisant les demandes récentes d’allocations de chômage, le taux de chômage au 27 mars était de 7%, soit le double du bond signalé par le Bureau of Labor Statistics vendredi. Il s’agit d’une énorme augmentation d’un mois.

La moyenne de notre estimation du chômage de 7% pour mars avec les taux officiels pour janvier et février implique une lecture de la règle Sahm qui est plus du double du niveau au début des récessions passées.

Les licenciements se poursuivront jusqu’à ce que la pandémie soit maîtrisée et qu’il soit sûr de rouvrir des entreprises et de quitter à nouveau nos maisons. Le traitement requis pour garder les Américains en bonne santé et «aplatir la courbe» a signifié mettre l’économie dans le coma. La rapidité avec laquelle nous pouvons relancer l’économie dépend de la rapidité avec laquelle nos professionnels de la santé peuvent vaincre ce virus.

Mais les décideurs doivent également faire leur part. Bien que la Réserve fédérale ait pris de nombreuses mesures pour maintenir le fonctionnement des marchés et que le Congrès ait approuvé un programme d’aide de 2,2 billions de dollars, il reste encore beaucoup à faire. Alors que l’économie s’effondre, que les emplois et les entreprises peinent à rester à flot, le Congrès doit dépenser plus d’argent pour l’assurance-chômage et le Programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, et il doit rendre les prestations plus généreuses et accessibles à tous. . Les petites entreprises ont également besoin de plus de soutien pour amortir des millions d’emplois perdus, ou nous risquons de sortir de cette crise avec de nouveaux niveaux de concentration des entreprises.

Nous devons renforcer notre filet de sécurité sociale. Les travailleurs et leurs familles doivent être assurés, qu’ils puissent travailler ou non, avec des chèques de paie et des paniers d’épicerie complets. Les décideurs politiques peuvent et doivent faire mieux.

Les décideurs gouvernementaux doivent s’engager à agir rapidement et à maintenir le cap. Nous savons que la distribution d’un soutien financier supplémentaire, un soutien qui se déclenche automatiquement en cas de crise et qui ne s’éteint que lorsque l’économie se rétablit, fonctionne.

Les décideurs doivent également s’attaquer aux inégalités qui ont rendu notre économie si fragile en premier lieu. Un soutien continu et approfondi à nos travailleurs les plus vulnérables et aux petites entreprises, un programme permanent pour garantir les congés de maladie payés et de généreuses protections du travail, combinés à des normes du travail pour ceux qui sont en première ligne de cette crise, sont les éléments de base que nous devons assurer reprise soutenue.

La réalité, c’est que nous sommes maintenant en récession, et nous devons demander au gouvernement d’en faire plus. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre.

