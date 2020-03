Des millions de Brésiliens protestent contre les fenêtres et les balcons exigeant le président Ouster

19.03.2020

– Río de Janeiro, Brésil

– La démocratie maintenant!

(Image de Democracy Now!)

Au Brésil, le président du Sénat a donné des résultats positifs pour COVID-19, ainsi que deux ministres et 16 membres de l’entourage du président Bolsonaro lors d’un récent voyage aux États-Unis pour rencontrer le président Trump. Au cours du week-end, Bolsonaro – qui aurait dû s’auto-mettre en quarantaine conformément aux directives suggérées par son propre gouvernement – a rejoint des rassemblements politiques bondés, étreignant ses partisans et posant pour des selfies. Mercredi, Bolsonaro et les ministres du gouvernement ont mis des masques faciaux lors d’une conférence de presse annonçant de nouvelles mesures d’urgence pour contenir le virus. Partout au Brésil, des millions de résidents confinés chez eux sont allés sur leurs balcons mercredi soir en cognant des casseroles et des poêles et en criant: «Bolsonaro out! dans les manifestations contre la gestion de la crise par le président d’extrême droite.