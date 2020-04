Des millions de personnes célèbrent le Vendredi Saint en quarantaine pour le coronavirus – . Miami (51)

ALBANY, New York – Des fidèles du monde entier ont célébré la

Vendredi saint de la sécurité de leurs maisons, alors qu’au Japon, ils ont émergé

divisions inhabituelles sur la façon de faire face à la flambée croissante de coronavirus dans le

Pays.

Les politiciens et les responsables de la santé publique

averti que les avancées dans la lutte contre la pandémie, obtenues de loin

effort, ils ne pouvaient pas se mettre en danger en relâchant la distance sociale

pendant les vacances de Pâques.

Il a commencé par se souvenir des prêtres décédés pour avoir aidé les malades du virus, qui étaient plus de soixante en Italie, mais aussi des médecins et des infirmières qui ont perdu la vie.

En Europe, où ces dates sont en haute saison

autorités, les autorités ont établi des barrages routiers et

ils ont découragé les réunions de famille.

Au Japon, beaucoup ont critiqué le premier

Le ministre Shinzo Abe, pour sa lenteur à agir. La préfecture de

Aichi, le siège du constructeur automobile Toyoto, a déclaré vendredi son propre état de

urgence affirmant qu’il ne pouvait pas attendre que le gouvernement l’ajoute à son

prêt.

Le mur des lamentations et d’autres endroits ont été désinfectés.

“La situation est critique”, a déclaré le gouverneur

par Aichi, Hideaki Omura. “Nous avons décidé de tout faire pour protéger la vie

et la santé des résidents d’Aichi. “

Le Japon a confirmé 579 nouvelles infections pour un total

5 000, dont 100 décédés. Le pays a la population la plus ancienne du monde,

et COVID-19, la maladie causée par le virus, peut être particulièrement

sévère chez les personnes âgées.

Le coronavirus a fait des ravages en Terre Sainte.

Dans un exemple de la vitesse à laquelle le coronavirus a

s’inclinant devant les économies mondiales, 16,8 millions d’Américains ont perdu

son travail en seulement trois semaines. Et encore plus de licenciements sont attendus.

Le taux de chômage du pays pourrait atteindre

15% en avril pour la première fois depuis la fin de la Grande Dépression.

En Grande-Bretagne, son Premier ministre Boris

Johnson, libéré de l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Londres

où il était traité pour le virus. La santé du politicien, 55 ans,

avait empiré plus tôt dans la semaine alors que son pays fait face à sa pire crise

depuis la Seconde Guerre mondiale.

Dans le monde, plus de 95 000 ont été dépassés

est décédé et le nombre de cas confirmés a atteint 1,6 million, selon un

Décompte de l’Université Johns Hopkins.

Mais on pense que le chiffre réel serait beaucoup plus élevé

en raison du nombre limité de tests effectués, la différence de critères

compter les morts et la dissimulation de données par certains

les gouvernements.

Les États-Unis semblaient en passe de dépasser

L’Italie est le pays avec le plus de décès dans les prochains jours. Cependant,

proportion de sa population, les États-Unis auraient environ un sixième

fait partie de ceux de l’Italie et de l’Espagne, deux des pays les plus punis au monde.

Il y avait aussi des signes positifs: Corée

del Sur n’a signalé que 27 nouveaux cas le neuvième jour, avec moins de 100;

La Californie enregistre sa première baisse quotidienne des hospitalisations dans les soins

intensif depuis le début de l’épidémie, et l’Australie et la Nouvelle-Zélande

semaine une baisse régulière du nombre d’infections.

Mais un rebond des morts en Grande-Bretagne et

New York a indiqué que la bataille était loin d’être terminée.

La pandémie constitue une menace pour la sécurité

International et de la paix, a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio

Guterres, lors d’une réunion du Conseil de sécurité à huis clos dans laquelle

a ajouté qu’il peut suspendre les efforts de résolution des conflits,

aux insurgés et même offrir une feuille de route pour une attaque bioterroriste.

Compte tenu des restrictions générales

rassemblements publics, les grandes confessions religieuses tiennent des services

virtuel que ses fidèles peuvent suivre à la télévision ou sur Internet. Autres

organiser des prières en drive-in, où les gens peuvent rester dans leur

véhicules.

D’autres églises prévoient d’aller de l’avant avec leur

programme, en particulier dans des États comme le Texas, où le gouverneur a déclaré que

les actes religieux sont des “services essentiels”.

Une église de Houston a installé des lieux pour

se sont lavé les mains et ont réorganisé le temple, pouvant accueillir 1 000 personnes,

pour loger seulement 100 avec six pieds d’espace entre eux.

Le pape François présidera la messe de vendredi

Saint dans une basilique Saint-Pierre pratiquement vide au lieu du vaste

en dehors de la place. En Angleterre, l’archevêque de Canterbury prononcera son sermon le

Pâques en vidéo.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei

a suggéré jeudi que des rassemblements de masse pourraient être

interdit pendant le mois sacré de l’islam, le ramadan, qui est célébré entre

fin avril et mai.

Chez la plupart des patients COVID-19, le

le virus provoque des symptômes légers et modérés tels que fièvre et toux, mais dans d’autres,

en particulier les personnes âgées et les personnes ayant déjà souffert de maladies,

pneumonie et même dans la mort. Près de 335 000 personnes ont déjà récupéré,

selon le décompte de Johns Hopkins.

