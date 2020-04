des millions d’immigrants seraient exclus – . Miami (51)

PHOENIX

– Le paquet de 2,2 milliards de dollars approuvé par le Congrès américain

offrir une aide financière pendant la nouvelle pandémie de coronavirus ne comprenait pas

un groupe important de la population: des millions d’immigrants vivant dans la

pays sans autorisation légale, mais qui travaillent dans le pays et qui paient

les taxes.

Parmi elles, Carmen Contreras López, une employée de maison de 48 ans qui, tout en gagnant un faible salaire, dépose chaque année son compte de résultat.

Depuis l’éclatement de la pandémie COVID-19, Contreras a perdu la plupart de ses clients et fait face à l’aide de son fils aîné, mais elle ne recevra pas un seul centime de l’argent promis à la plupart des Américains en réponse à la pandémie.

“C’est difficile

parce que pour le gouvernement nous n’existons pas », a rapporté Contreras, qui a vécu dans

États-Unis depuis 30 ans et avoir quatre enfants qui sont citoyens

Américains.

Le

le gouvernement espère commencer à verser des paiements à des millions d’Américains

mi-avril. Toute personne dont le revenu brut ajusté peut atteindre 75 000 $

chaque année et qui a un numéro de sécurité sociale recevra 1 200 $. La quantité

diminue pour ceux qui gagnent plus. On attend également d’eux qu’ils obtiennent de l’aide.

les personnes économiques ayant la résidence permanente légale, qui ont les appels

“Carte verte”.

Proche

4,3 millions d’immigrants, pour la plupart sans autorisation légale et

qui n’ont pas de numéro de sécurité sociale, produire leur déclaration

impôt en utilisant ce qu’on appelle le «numéro d’identification du contribuable»

(numéro d’identification du contribuable), selon l’Institut de

Politiques fiscales et économiques.

Beaucoup disent qu’ils paient leurs impôts fédéraux parce qu’ils espèrent qu’un jour cela les aidera à obtenir la résidence légale et parce qu’ils croient que c’est la bonne chose à faire.

“Nous prenons

cette décision parce que nous vivons dans un pays qui nous a reçus avec beaucoup d’amour “,

Ingrid Vaca, employée de maison qui travaille dans le domaine de

Washington, D.C.

Vache

a déclaré que les immigrants prennent le contrôle des communautés, des enfants et des personnes âgées

et les ménages, mais qui ne recevront aucun type d’aide publique. Ils sont également restés

des 3,5 millions d’enfants des travailleurs, dont beaucoup sont

Citoyens américains.

“Ce

C’est un cauchemar pour moi et pour beaucoup de mes collègues “, a déclaré Vaca, regrettant

manque de revenus pour payer le loyer et les besoins de base. “Nous avons besoin de vous

respectez-nous. “

Ante

la question de savoir comment les immigrants sans statut juridique survivront à la

crise pandémique sans aide financière, le président Donald Trump

Il a reconnu la difficulté, mais a ajouté que de nombreux chômeurs qui sont

les citoyens doivent d’abord recevoir de l’aide.

“C’est

une situation vraiment triste et nous y travaillons. Je ne vais pas à

vous donner une réponse concise, mais je vais vous dire que c’est quelque chose qui

Je pense, “répondit Trump.

Dans le Massachusetts rural, José Martínez a déclaré qu’un chèque d’aide financière pour la propagation de la maladie aurait pu l’aider à couvrir au moins un mois de dépenses, s’il avait été éligible. Le Mexicain de 34 ans a traversé la frontière sans autorisation il y a environ 15 ans et vit près des frontières de l’État avec le Vermont avec sa fille de quatre ans, née aux États-Unis.

Martinez,

qui travaille la peinture des maisons, a ajouté que le travail a diminué au cours de la

pandémie. Votre patron vous doit encore plus de 500 $ pour des emplois récents, et le

restaurant où il lave la vaisselle dans un travail à temps partiel a été

temporairement fermé.

Les

Les législateurs démocrates ont présenté un projet de loi la semaine dernière

la Chambre des représentants et le Sénat qui permettrait aux immigrants

avoir accès à vos fonds de secours.

“Au

COVID-19 ne se soucie pas de votre statut d’immigration et vous ne devez donc pas

importe notre réponse », a déclaré le législateur Raúl M. Grijalva, un

Démocrate de l’Arizona, dans un communiqué.

.