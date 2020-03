Des policiers mexicains affrontent la cause de la pandémie au rythme du mariachi – . Miami (51)

MEXIQUE – Avec la musique et la danse mariachi, les policiers de l’État de Quintana Roo, dans le sud-est du Mexique, ont décidé d’affronter la pandémie avec une chanson qui explique les mesures de distance et les précautions à prendre pour éviter d’attraper le coronavirus.

Le chef de la sécurité publique de l’État de Quintana Roo, Alberto Capella, a publié dans les dernières heures de son compte Twitter une vidéo dans laquelle plusieurs membres du ministère de la Sécurité publique de Quintana Roo sont vus danser et jouer des instruments au rythme de la chanson emblématique “El Mariachi loco”, mais avec les paroles modifiées et adaptées à la situation actuelle.

Cet organisme de sécurité dispose de son propre orchestre, composé d’une vingtaine de personnes.

Commencer ce mercredi avec la meilleure attitude pour relever ce grand défi que nous avons devant nous. Bonjour à tous. pic.twitter.com/a9subSXImM

– Alberto Capella (@kpya) 25 mars 2020

“Le coronavirus veut y arriver, la police va l’affronter, je veux informer tout le monde que Quintana Roo ne va pas partir et avec ce virus nous allons en finir”, entend-on dans la chanson dans laquelle ils expliquent également les symptômes de la maladie et les mesures à prendre pour éviter les infections telles que le lavage des mains et la distance.

Avant la vidéo, il y avait des opinions de toutes sortes, car certains considéraient que porter cette crise avec joie pouvait être bénéfique tandis que d’autres pensaient qu’il était temps de travailler et de ne pas le perdre en réalisant ce type d’enregistrements.

“#JuntosSaldremosAdelante, pour vous donner envie de mecs!” ou “Merci … d’avoir encouragé la tension qui existe …” sont quelques-uns des commentaires positifs reçus par cette publication.

Au lieu de cela, d’autres utilisateurs ont déclaré qu ‘”il n’est pas temps de danser mais d’agir” et ont averti que cette pandémie aggrave le grave problème d’insécurité dans le pays.

Le Mexique enregistre actuellement 585 cas confirmés et 8 décès dus à COVID-19.

Le pays a lancé cette semaine la soi-disant Journée de la distance saine, qui durera au moins un mois, et envisage la suspension des activités publiques et privées non essentielles, la distanciation sociale et la suspension d’événements massifs.

Jazive Pérez rapporte les mesures qui sont appliquées dans différentes parties du pays.

Ce jeudi a également officiellement commencé une fermeture du gouvernement fédéral dans des activités non essentielles, selon les autorités sanitaires annoncées mercredi.

Cependant, aucune quarantaine obligatoire n’a été mise en place au niveau fédéral, de sorte que le suivi de toutes ces mesures de prévention est inégal entre les citoyens et entre les 32 États qui composent le pays.

Le pays a déclaré lundi le début du scénario 2 de la stratégie contre le coronavirus, qui passe de l’importation de cas à la transmission communautaire de COVID-19.

.