Des proches de prisonniers politiques envoient une lettre au dictateur Daniel Ortega demandant sa libération en raison de la crise des coronavirus

L’Association des victimes d’avril (AVA), composée de parents de prisonniers politiques et de paralysés lors des manifestations et libérés, a envoyé une lettre au dictateur Daniel Ortega demandant que face à l’épidémie du nouveau coronavirus ou Covid-19, “ils soient libérés Immédiatement »aux plus de soixante-dix prisonniers politiques qui restent dans les prisons de la dictature, ainsi qu’aux prisonniers des personnes âgées et aux personnes souffrant de maladies chroniques, à titre de mesure humanitaire en raison du risque élevé de propagation de la maladie par les surpopulation dans les prisons du pays.

Les membres de l’AVA expliquent à Ortega qu’après la confirmation du premier cas de coronavirus au Nicaragua par le ministère de la Santé (Minsa), des mesures de prévention sont essentielles au niveau national, en particulier dans les endroits où il y a beaucoup de monde, prisons au Nicaragua, des flambées potentielles de maladie se

“Nous demandons que la liberté soit accordée” aux prisonniers politiques et aux groupes de population vulnérables “, avec le désir le plus sincère de garantir la vie au-dessus de tout intérêt politique”, mentionnent les proches des manifestants injustement détenus.

Depuis avril 2018, le régime d’Ortega et Rosario Murillo a maintenu une répression féroce contre les secteurs étudiant, paysan, des affaires, producteur, féministe, d’ascendance africaine et de la société civile qui se sont levés lors des manifestations pour réclamer justice, liberté et démocratie.

La chasse aux opposants a laissé près d’un millier de prisonniers politiques pendant les mois les plus durs des manifestations, bien que la plupart aient été libérés avec la mesure de prison pour leur maison, bien que ceux-ci et leurs familles continuent de subir le siège de la police d’Ortega et de civils armés, ainsi comme plusieurs autres, ils ont été repris et des délits communs ont été inventés.

L’Alliance civique et l’Unité nationale bleue et blanche (UNAB) maintiennent la pression sur le régime pour qu’il libère plus de soixante-dix prisonniers politiques encore dans les cachots. La communauté internationale ainsi que des organisations de défense des droits de l’homme ont également demandé la libération de tous les manifestants détenus.

Mères, frères, fils et autres proches des prisonniers politiques ont lu la lettre adressée à Ortega au siège de la Commission permanente des droits de l’homme (CPDH), dont le siège était entouré de plusieurs patrouilles anti-émeute de la police d’Orteguista (PO), entité sanctionné par les États-Unis pour avoir été le bras répressif de la dictature pendant l’acte.

Le régime d’Ortega y Murillo a été critiqué pour son action négligente face à la menace de la pandémie de coronavirus car il n’a pas suivi les protocoles de prévention recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), que la plupart des pays suivent pour essayer d’arrêter la propagation de la maladie qui a causé la mort de neuf mille personnes et la propagation de plus de 200 mille dans le monde.

Avec ce sentiment d’urgence que suppose la pandémie de coronavirus, AVA demande à Ortega «de solliciter son intervention auprès des autorités compétentes dans un appel à l’aide pour l’intégrité physique des prisonniers politiques, des prisonniers de droit commun et des personnes âgées ils souffrent de maladies chroniques ».

“Tenant compte des conditions de surpopulation et des problèmes de santé récurrents dont souffrent nos proches dans le système pénitentiaire”, tels que l’hypertension artérielle, le diabète millet, la maladie pulmonaire obstructive chronique, l’emphysème pulmonaire, l’asthme bronchique “qui augmentent de façon exponentielle face aux risques” Les membres de l’AVA font appel à “l’humanisme le plus sincère” d’Ortega pour ordonner la libération des manifestants injustement détenus.

Parallèlement à la lettre, la liste actualisée des prisonniers politiques confirmée par l’unité de vérification de l’Alliance civique, l’UNAB, l’Association des parents de prisonniers politiques, le Comité pour la libération des prisonniers politiques et l’AVA a été envoyée à Ortega.