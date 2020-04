des questions au gouvernement Trump pour “ne pas avoir agi à temps” pour contenir le coronavirus et éviter des milliers de morts et d’infections

Le record est astronomique et terrible: les États-Unis sont devenus le pays avec le plus de décès et d’infections Covid-19 dans le monde ce week-end.

Ce dimanche, plus de 21 000 personnes avaient perdu la vie et quelque 530 000 avaient été infectées, bien que les autorités reconnaissent que le nombre réel pourrait être plusieurs fois plus élevé.

Et comme la pandémie est enseignée avec la nation la plus puissante de la Terre, beaucoup se demandent si le gouvernement américain Il aurait pu faire quelque chose pour l’empêcher, ou du moins réduire l’impact.

Ce week-end, le journal américain The New York Times a publié un article dans lequel il assurait que plusieurs experts de la santé avaient suggéré à la Maison Blanche de prendre des mesures et de mettre en œuvre des mesures d’atténuation agressives depuis fin février, mais elles n’ont pas été prises en compte.

Ce dimanche, une déclaration des principales autorités du pays sur les maladies infectieuses a de nouveau soulevé la question.

“Si depuis le début, nous avions tout fermé, aurait pu être un peu différent“Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré à ..

Selon l’expert, son équipe a émis des recommandations médicales aux autorités américaines qui “auraient pu sauver des vies” si elles avaient été prises plus tôt.

“Il y avait beaucoup de rejet à propos de la fermeture des choses à l’époque”, a-t-il déclaré.

Malgré le fait que les États-Unis a signalé son premier décès par coronavirus fin février, n’a émis de recommandations de distanciation sociale qu’à la mi-mars.

Le président Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que son gouvernement avait agi “très bien” pour contenir le virus et qu’il avait pris “les meilleures réponses” à l’échelle mondiale.

Dans les rapports quotidiens qu’il propose sur le virus, le président a qualifié de “injustes” et de “fausses nouvelles” les questions des journalistes qui remettent en question la réponse de son gouvernement au virus.

“Nous allons bien, très bien”, a-t-il déclaré cette semaine.

Qu’a dit Fauci?

Fauci a indiqué que les responsables de la santé ne peuvent faire des recommandations que d’un “point de vue purement sanitaire”.

«Souvent, la recommandation est prise. Parfois non. Mais les choses sont comme elles sont et c’est pourquoi nous sommes là où nous en sommes maintenant ».

Fauci, qui dirige la réponse des États-Unis au coronavirus, a ajouté que “personne n’allait nier” que, logiquement, une atténuation plus précoce aurait pu sauver des vies.

Le Dr Anthony Fauci est la plus haute autorité en matière de maladies infectieuses aux États-Unis. BBC WORLD / .

Cependant, il a admis que ce que ce type de décision implique est “compliqué”.

Le médecin a également reconnu que de nombreux autres facteurs étaient impliqués dans la situation pandémique actuelle aux États-Unis et qu’ils n’étaient pas uniquement dus à un démarrage tardif de l’atténuation.

Parmi eux, il a noté la taille et l’hétérogénéité de la nation.

Des signes d’espoir

Le médecin a cependant donné des signes d’optimisme et prédit que certaines parties des États-Unis Ils pourraient entamer un lent retour à la normalité “au moins en quelque sorte” le mois prochain.

“Nous ne voulons pas le faire à la hâte”, a-t-il souligné, notant que la fin des efforts pour contenir le virus trop rapidement pourrait conduire à une nouvelle épidémie.

“Cela dépendra de quelle partie du pays il s’agit, de la nature de l’épidémie que vous avez déjà connue et de la menace d’une épidémie que vous n’avez peut-être pas connue”, a-t-il déclaré.

Le nombre de cas aux États-Unis est inconnu. BBC WORLD / .

Fauci a en outre déclaré qu’il espérait que l’élection présidentielle américaine, prévue pour le 3 novembre, pourrait avoir lieu, si le pays adoptait une approche mesurée pour réduire les restrictions.

Quelle est la situation à New York?

Si la situation est critique dans la plupart des États-Unis, dans l’État de New York, elle est pire.

Cependant, lors d’un briefing dimanche, le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré qu’il souhaitait que son état, qui a été l’épicentre de l’épidémie, s’ouvre “dès que possible”.

Aux États-Unis, toutes les personnes menacées de contracter le virus n’ont pas accès aux tests de dépistage du coronavirus. BBC WORLD / .

Mais le gouverneur a été prudent et a déclaré qu’il devait y avoir une approche coordonnée entre les États voisins, davantage de preuves disponibles et des fonds fédéraux supplémentaires.

Cuomo était également sceptique quant à tout pronostic.

“Soit dit en passant, chaque projection éclairée d’experts n’était pas correcte.”

«J’ai dit dès le premier jour: toutes ces prédictions du type« nous ouvrirons des entreprises en mai, nous le ferons en mai, nous le ferons en juin »… Je pense que tout est prématuré. Je ne pense pas que quiconque puisse prendre une décision éclairée en ce moment “, a-t-il déclaré.

Les restrictions aux États-Unis seront-elles assouplies?

La Maison Blanche est toujours intéressée à faciliter les lignes directrices sur la distanciation sociale et le 1er mai est une date possible, selon le commissaire de la Food and Drug Agency Stephen Hahn.

Dans une interview accordée à ABC News dimanche, le médecin a ajouté que la décision de modifier les restrictions serait finalement motivée par des considérations de sécurité et de bien-être.

Des experts, dont Hahn, disent que l’augmentation des tests sera la clé de la réouverture du pays, bien que Trump ait minimisé la nécessité de tests généralisés.

Cuomo et le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, ont demandé plus de preuves pour anticiper l’impact du virus.

Dimanche, Cuomo a annoncé un décret appelant à plus de tests d’anticorps pour déterminer qui pourrait être immunisé contre Covid-19 et retourner au travail.

La question de savoir quand les États-Unis pourraient relâcher leurs efforts de confinement survient alors que les États continuent de lutter contre la propagation du virus.

Le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche, Judd Deere, a annoncé que Trump avait publié samedi une déclaration de catastrophe majeure pour le Wyoming, ce qui signifie que les 50 États ont ces déclarations en vigueur pour la première fois de l’histoire.

BBC

