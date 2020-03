Des restrictions radicales prennent effet en réponse au coronavirus, tandis que les responsables de la santé avertissent que les États-Unis est à un tournant

Ceci est le projet de loi américain. d’aide pour le coronavirus 1:39

(CNN) – Il y a deux semaines, garder ses distances avec les autres Américains n’était qu’une suggestion. Maintenant, après les cas de coronavirus américain Augmenté de plus de 3 000 en six jours, au moins une douzaine de dirigeants municipaux et étatiques ont transformé ces suggestions en ordres.

Les responsables de la santé publique affirment que les États-Unis ont atteint un point de non-retour, avertissant que si les résidents ne prennent pas l’appel à l’action au sérieux, le pays pourrait faire face à un scénario similaire à celui auquel est confronté l’Italie. Le pays européen a subi un blocus total la semaine dernière et a été plus touché que tout autre pays de la région, avec au moins 24 747 cas de coronavirus et 1 809 décès.

“Nous avons le même nombre de cas que l’Italie avait il y a deux semaines. Nous avons une décision à prendre », a déclaré le chirurgien général américain Jerome Adams. “Voulons-nous vraiment nous appuyer sur des stratégies d’atténuation et de distanciation sociale et aplatir la courbe ou voulons-nous simplement continuer comme d’habitude et finir par être l’Italie?”

Restaurants, bars, théâtres, gymnases fermés

Le maire de New York a déclaré qu’il limiterait tous les bars, restaurants et cafés aux commandes à domicile et à ramasser.

“Vous devez considérer cela comme une vision du monde en temps de guerre”, a déclaré lundi le maire de New York, Bill de Blasio. “Vous devez penser à cela comme quelque chose que vous verrez une mobilisation de masse pour sauver des vies, aider les gens à surmonter leurs souffrances avec cette maladie.”

Les résidents de tout le pays ont reçu des conseils similaires.

Les responsables de la santé publique du Colorado ont ordonné aux restaurants, bars, gymnases, théâtres et casinos de fermer leurs portes pendant 30 jours. Les installations pourront toujours vendre de la nourriture et des boissons grâce à des options telles que la livraison à domicile et les services en vente libre.

“Sur la base de l’expérience d’autres pays, de l’État de Washington et des données des modèles, plus nous commençons tôt des mesures de distanciation sociale à une échelle suffisamment grande, plus vite nous pouvons retarder la transmission du virus”, a déclaré le directeur exécutif du Département. de la santé publique et de l’environnement du Colorado, Jill Hunsaker Ryan.

Des ordonnances similaires ont été émises dans des États comme le Maryland, le Kentucky, la Louisiane et l’Indiana.

Pendant ce temps, des États comme New York, New Jersey, Connecticut, Michigan et Wisconsin ont interdit cette semaine les rassemblements de 50 personnes ou plus.

À San Francisco, le maire de London Breed a publié un guide «refuge à la maison», exigeant que les habitants de la ville restent à l’intérieur et ne partent que pour des besoins essentiels, tels que l’achat d’épicerie, la police, la banque, les gares essence et pharmacies.

“Nous savons que ces mesures perturberont considérablement la vie quotidienne des gens, mais elles sont absolument nécessaires”, a déclaré le maire dans un communiqué lundi. “Ce sera un moment décisif pour notre ville et nous avons tous la responsabilité de faire notre part pour protéger nos voisins et freiner la propagation de ce virus, en restant chez nous à moins qu’il ne soit absolument essentiel de sortir.”

“Pas plus de 10 personnes”, déclare le gouvernement

Les ordonnances sont arrivées le même jour que le gouvernement fédéral a publié un nouvel ensemble de directives pour les 15 prochains jours pour lutter contre la propagation du virus. Une partie de ces lignes directrices: éviter les groupes de plus de 10 personnes.

Alors que le président Donald Trump annonçait les recommandations de la Maison Blanche, le Dow Jones a laissé tomber son pire point de l’histoire. Trump a déclaré que le pays “pourrait” se diriger vers une récession, mais qu’il se concentrait sur la lutte contre le coronavirus.

Les directives ont également exhorté les Américains à éviter de manger et de boire dans les bars et les restaurants, et à la place opter pour des options de ramassage au comptoir, sur place ou à domicile.

“Nous préférons être en avance sur la courbe plutôt que derrière, et c’est ainsi que nous sommes”, a déclaré Trump lundi soir.

Les règles sont venues en grande partie après que les gouverneurs de tout le pays ont signé de nouveaux ordres et directives en réponse au virus et ont appelé le gouvernement fédéral à intensifier ses efforts.

“Chaque État fait son truc, les différentes villes font son truc, c’est déroutant, c’est le chaos”, a déclaré lundi soir le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. «Le gouvernement fédéral devrait se manifester, intervenir et dire que c’est ce que nous allons faire. C’est ce que nous faisons dans les écoles, c’est ce que nous faisons dans les entreprises, voici les règles et les États peuvent ensuite adapter les règles à leur situation particulière. »

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a déclaré à CNN lundi que même si les sénateurs des États étaient en “première ligne” pour répondre au virus, un ensemble clair de directives du gouvernement fédéral serait utile.

“Nous prenons tous des mesures que nous pensons nécessaires dans notre état”, a-t-il déclaré.

“Nous manquons malheureusement” de matériel médical

Peu de temps après que New York, le New Jersey et le Connecticut ont annoncé l’interdiction des rassemblements publics de masse, les gouverneurs des trois États ont déclaré lors d’une conférence téléphonique qu’ils étaient également préoccupés par la pénurie de matériel médical.

“Nous avons besoin de lits d’hôpital au cours des deux prochaines semaines”, a déclaré le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy. “Nous sommes malheureusement à court en tant que région, en tant que pays, en termes de pouvoir prendre soin des gens, surtout si cette augmentation se produit comme nous l’espérons.”

“Nous sommes très mal armés sur ce front et c’est là que nous avons besoin (du gouvernement fédéral) pour nous aider à aller de l’avant”, a-t-il déclaré.

Un hôpital de Géorgie a essuyé des fournitures pendant des mois tout en soignant des patients atteints de coronavirus, a déclaré son président à CNN.

Scott Steiner, président et chef de la direction de Phoebe Putney Health Systems, a déclaré à CNN qu’en dépit d’être bien préparé en termes d’équipement de protection, avec un inventaire de six mois en stock, le système a utilisé cinq mois de cet inventaire dans six jours.

Mais des responsables du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) ont déclaré lundi lors d’un appel avec des professionnels de la santé qu’il n’y avait pas assez d’équipement médical stocké comme des masques, des blouses et des gants dans l’arsenal national pour combler les lacunes que déclare et les communautés locales peuvent avoir, une source qui était sur l’appel a déclaré à CNN.

Les responsables du HHS ont déclaré que le gouvernement n’avait pas encore de solution pour d’éventuels déficits, mais qu’il y travaillait.

“Nous avons été transparents dans la mesure où davantage de fournitures sont nécessaires, d’où la demande au Congrès de fonds supplémentaires afin que nous puissions obtenir plus et augmenter la production”, a déclaré un porte-parole du HHS dans un communiqué à CNN. “Le rôle au niveau fédéral est de mettre en œuvre de manière appropriée l’allégement réglementaire, de fournir des sources alternatives et de soutenir la fabrication, et d’ajuster l’allocation pour cibler adéquatement les zones dans le besoin.”

Combien de temps ça va durer?

Lors de la conférence de presse de lundi, Trump a déclaré que la nouvelle normalité du pays pouvait durer jusqu’en juillet ou août.

Le guide des responsables de la santé donne une idée de la durée pendant laquelle les flambées peuvent affecter considérablement le pays.

Dimanche, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC) a recommandé de ne pas tenir de réunions avec 50 personnes ou plus dans les huit prochaines semaines.

Le CDC a également déclaré la semaine dernière que la fermeture des écoles pendant huit semaines ou plus peut avoir un impact important sur le ralentissement de la propagation du virus, par rapport à la fermeture de deux et quatre semaines.

Pendant ce temps, un nouvel essai de vaccin contre le coronavirus américain Il a administré une dose à son premier participant, a déclaré lundi l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

L’étude vise à inscrire un total de 45 adultes en bonne santé sur une période de six semaines. Chaque participant recevra deux injections à un mois d’intervalle à doses variables.

Leur objectif est d’établir que le vaccin est sûr et induit une réponse souhaitée du système immunitaire des participants. Cependant, pour démontrer que le vaccin est efficace pour prévenir l’infection à coronavirus, il faudra des études de suivi impliquant beaucoup plus de participants, ce qui prendra beaucoup plus de mois, selon les experts.

