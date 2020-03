Des salles aux salles, le coronavirus emmène la musique ailleurs | Culture et divertissement

Malgré la fermeture des théâtres et l’annulation de presque tous les concerts dans des épicentres culturels comme Madrid et Barcelone en raison du coronavirus, loin d’être éteint, la musique live a trouvé un allié en “streaming” et s’abritait dans les couloirs du artistes de continuer de la maison avec la magie du spectacle vivant.

Rozalén, Andrés Suárez, Carlos Sadness … Le nombre de musiciens qui s’inscrivent pour cette alternative au silence est de plus en plus nombreux chaque jour de fermeture et Twitter est inondé d’annonces “show” plus ou moins spontanées sous des labels comme “# YoMeQuedoEnCasa “ou” #CuarentenaFest “.