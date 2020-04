Des scientifiques cherchent à guérir le COVID-19 dans le sang des athlètes – . Miami (51)

Comme s’il s’agissait d’un film de science-fiction, les scientifiques

ont commencé à proposer des scénarios de guérison du coronavirus (COVID-19) qui

impliquerait un traitement expérimental avec le sang des athlètes qui ont

guéri de la maladie.

Au cours des dernières heures, il a été révélé qu’au moins quatre

Les joueurs de la NBA qui se sont remis de cette maladie envisagent de faire un don

du sang pour un traitement expérimental qui aiderait les patients souffrant de

risque de vaincre le virus.

Une équipe appelée National Convalescent Plasma Project COVID-19, lance cette thérapie où des scientifiques de tout le pays étudient l’utilisation du plasma de convalescence de patients récupérés, qui utilise des anticorps dans le sang donné pour potentiellement freiner le virus et les athlètes Les professionnels pourraient être de précieux donateurs, non seulement pour diffuser la sensibilisation, mais aussi parce qu’ils sont physiologiquement considérés comme plus en forme que le patient moyen.

Le joueur des Celtics Marcus Smart a confirmé qu’il est

l’un de ceux qui soutiendront le programme après avoir annoncé que le ministère de la

Salud l’avait libéré, pour l’instant l’identité des autres est inconnue

trois qui envisagent de participer.

Alors que les scientifiques travaillent sur le sujet, la NBA est

traiter et même donné 100 000 $ au projet, au milieu des critiques

en raison des versions qui indiquent que la ligue a été favorisée par des tests

pour le COVID-19 sans en avoir besoin tandis que d’autres qui ont montré des symptômes

ils ont eu du mal à y accéder.

Les médecins disent que le traitement expérimental offre un

rayon d’espoir au milieu de la crise des coronavirus.

.