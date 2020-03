Des sénateurs en ligne de mire après avoir vendu des actions avant le krach boursier – . Miami (51)

WASHINGTON – Le président du comité sénatorial du renseignement, le républicain Richard Burr, a appelé à un examen éthique après avoir été critiqué pour avoir vendu jusqu’à 1,7 million de dollars d’actions juste avant la chute des marchés boursiers en février en raison de la pandémie de coronavirus.

Burr n’était pas le seul au Sénat à vendre des actions juste avant le krach boursier.

Son collègue républicain Kelly Loeffler a vendu des centaines de milliers de dollars en stock fin janvier, lorsque les sénateurs ont commencé à recevoir des informations sur le virus.

Les documents du Sénat montrent que Burr et son épouse ont vendu entre 600 000 et 1,7 million de dollars dans plus de 30 transactions distinctes fin janvier et mi-février, avant que les marchés ne commencent à baisser et lorsque les autorités sanitaires ont commencé à avertir des effets. du virus. Plusieurs des actions appartenaient à des sociétés hôtelières.

Vendredi matin, Burr a déclaré avoir demandé au comité sénatorial d’éthique d’enquêter sur cette affaire, “en comprenant la présomption que beaucoup pourraient faire plus tard”.

Burr a déclaré qu’il avait basé sa décision de vendre “uniquement sur des reportages publics”, en particulier des rapports sur la santé et la science des bureaux correspondants de CNBC en Asie, pour prendre des décisions financières.

Bien que beaucoup croient être immunisés contre le coronavirus mortel, la réalité est différente.

Rien n’indique que Burr, qui ne se présente pas à une réélection à la fin de son mandat en 2022, avait accès à des informations privilégiées au moment où il a vendu les actions avant que les journaux ne baissent de prix. La commission de renseignement qu’il dirige n’a pas reçu d’informations sur la pandémie au cours de la semaine au cours de laquelle la plupart des actions ont été vendues, selon une personne au courant de l’affaire qui a demandé à rester anonyme.

Les sénateurs ont reçu des informations à huis clos le 24 janvier, qui étaient du domaine public.

Les ventes d’actions ont été initialement signalées par ProPublica et le Center for Responsive Politics. La plupart ont eu lieu le 13 février, juste avant que Burr prononce un discours à Washington dans lequel il a prédit des conséquences désastreuses du virus, notamment des fermetures d’écoles et des coupures lors de voyages d’affaires, selon un audio obtenu par le National Public. Radio et libéré jeudi. Dans ce discours, Burr a proposé une prévision beaucoup plus désastreuse que dans des remarques publiques.

Wall Street a accéléré ses pertes vendredi

.