Des temps difficiles pour le tourisme, mais l’organisation de voyages des Nations Unies prévoit un retour du trafic des vacances

Le tourisme a peut-être été pratiquement stoppé par COVID-19, mais l’industrie – qui représente 10% du PIB mondial – se trouve dans une position unique pour aider à remettre l’économie mondiale sur pied, une fois la pandémie passé.

C’est le point de vue de l’Organisation mondiale du voyage (OMT), qui surveille de près la nouvelle crise des coronavirus depuis son siège de Madrid et collabore avec d’autres agences des Nations Unies sur les moyens d’atténuer son impact.

Qui fait quoi et où protéger le tourisme du pire de # COVID19? 🗺️Notre carte interactive fournit des mises à jour régulières sur les mesures prises pour atténuer l’impact de la crise sur notre secteur. Restez informé et aidez le tourisme à se préparer au rétablissement! 🔗https: //t.co/EvuodEAUmI pic.twitter.com/qAeVgTE4Gg – Organisation mondiale du tourisme (@UNWTO) 17 avril 2020

Des millions d’emplois potentiellement perdus

“COVID-19 a eu un impact sur les voyages et le tourisme comme aucun autre événement auparavant dans l’histoire”, a déclaré le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, avant une réunion jeudi dernier du comité de crise du tourisme mondial de l’agence à son siège de Madrid.

Ce comité, qui rassemble des participants du monde entier par vidéoconférence, se penche sur des questions clés telles que la façon dont les frontières vont rouvrir, à quoi ressemblera la mobilité et ce que les touristes chercheront lorsqu’ils sortiront de tant de semaines d’auto-isolement à domicile.

“Avec le tourisme suspendu, les bénéfices que le secteur apporte sont menacés”, a-t-il déclaré. «Des millions d’emplois pourraient être perdus et les progrès réalisés dans les domaines de l’égalité et de la croissance économique durable pourraient être annulés.»

Un secteur bien placé pour mener la reprise

Mais il a également souligné que le tourisme – qui emploie un travailleur sur 10 dans le monde et qui a fait ses preuves en matière de résilience lors de la crise financière de 2008-2009 et de l’épidémie de SRAS en 2003 – est également bien placé pour mener une future reprise.

“Notre secteur fournira les emplois dont les gens ont besoin pour rebondir et stimulera la croissance économique qui aidera des communautés et des pays entiers à se rétablir”, a-t-il déclaré dans un communiqué à la mi-mars.

Les engagements politiques et financiers sont essentiels pour garantir que le tourisme puisse conduire à une reprise économique et sociale plus large. L’OMT demande donc un soutien financier et politique à l’industrie du tourisme et à ce que ce secteur soit inclus dans des plans et actions de relance plus larges.

«Pour l’instant, nous devons être patients et prêts», a déclaré le chef de l’OMT. «En restant à la maison aujourd’hui, nous pouvons voyager demain. Et voyager demain permettra de soutenir les emplois, de célébrer la culture et de promouvoir l’amitié et la compréhension internationales. »

Baisse de 30%

Selon les estimations de l’OMT, les arrivées de touristes internationaux dans le monde en 2020 pourraient chuter de 20 à 30% par rapport à l’année dernière. Cela se traduit par une perte de 30 à 50 milliards de dollars de dépenses par les visiteurs internationaux.

Pour mettre cela en contexte, en 2009, à la suite de la crise financière mondiale, les arrivées de touristes internationaux ont chuté de 4%, tandis que la pandémie de SRAS en 2003 a entraîné une baisse de seulement 0,4%.

Le Word Travel and Tourism Council (WTTC), un groupe industriel, a quant à lui déclaré que jusqu’à 75 millions d’emplois liés au tourisme sont à risque immédiat, la région Asie-Pacifique devrait être la plus touchée avec jusqu’à 49 millions d’emplois à risque .

Aucune chambre dans l’hôtel

De plus, 96% de toutes les destinations dans le monde ont mis en place des restrictions de voyage en réponse à la pandémie, a déclaré l’OMT cette semaine. Quelque 90 destinations ont complètement ou partiellement fermé leurs frontières aux touristes, tandis que 44 autres sont fermées à certains touristes selon leur pays d’origine.

Cela dit, étant donné l’incertitude sur le déroulement de la crise, l’OMT souligne que les estimations doivent être traitées avec prudence et que les prévisions actuelles pourraient bien devoir être révisées.

Éviter l’aéroport

À l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’agence des Nations Unies basée à Montréal a déclaré cette semaine que, selon des estimations préliminaires, la nouvelle épidémie de coronavirus verrait le nombre de passagers des compagnies aériennes chuter de 503 millions à 607 millions au premier semestre 2020, par rapport aux prévisions initiales de l’année.

Le plus grand impact devrait se faire sentir en Europe et dans la région Asie-Pacifique, suivies de l’Amérique du Nord et du Moyen-Orient, a indiqué l’OACI.

Mercredi, l’OACI a encouragé les gouvernements nationaux à garantir des autorisations efficaces pour l’entrée, le départ et l’accès en transit des vols destinés au rapatriement de leurs ressortissants étrangers et autres personnes éligibles.

Selon l’OMT, 80% du secteur mondial du tourisme est composé de petites et moyennes entreprises, qui promeuvent depuis longtemps le rôle clé de l’industrie dans la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Big Apple pas plus?

Une agence de voyage de New York dirigée par Zhan Di est typique de ceux-ci et s’adresse aux touristes chinois. Il avait prévu 22 groupes de tournée pendant la saison des fêtes de la Fête du Printemps (Nouvel An lunaire) qui a commencé le 25 janvier. Deux seulement sont arrivés.

Pour joindre les deux bouts, M. Zhan a redéployé sa petite flotte de minibus pour livrer des colis d’Amazon, espérant que si la pandémie ne dure pas plus de trois à cinq mois, le tourisme sino-américain s’épanouira à nouveau.

“La situation épidémique n’est pas seulement un test important pour notre industrie, mais aussi pour le monde entier”, a-t-il récemment déclaré à UN News. “Cependant, je pense que l’économie va se redresser rapidement … car il ne s’agit pas d’une récession économique régulière, mais d’une situation épidémique.”

“Par conséquent, je pense que la reprise devrait être très rapide – et je suis toujours optimiste.”