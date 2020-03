Des voleurs d’art effrontés ont volé une peinture de Van Gogh dans un musée fermé à cause d’un coronavirus – .

La pandémie de coronavirus a provoqué la fermeture temporaire d’un nombre incalculable d’entreprises, de monuments, de bâtiments, de musées et de plus d’espaces publics dans le monde, alors que les autorités s’efforcent de contrôler le virus mortel.

Lundi, tôt le matin, des voleurs d’art ont fait irruption dans un musée d’art néerlandais – le musée Singer Lauren, près d’Amsterdam – qui avait été fermé à cause du virus et a volé une peinture de Vincent Van Gogh.

Aux Pays-Bas, un braquage artistique éhonté d’une nuit impliquant un chef-d’œuvre de Vincent Van Gogh volé semble si parfaitement synchronisé qu’il aurait pu être retiré par Danny Ocean et son équipe fictive de voleurs de la franchise de films Ocean’s Eleven.

Le raid «smash-and-grab», comme les fonctionnaires l’ont décrit, a eu lieu au musée Singer Lauren près d’Amsterdam et a impliqué le vol de Van Gogh’s The Parsonage Garden à Nuenen au printemps 1884. Ce qui a poussé les voleurs à se sentir suffisamment enhardis pour s’enfuir leur casse? Le musée a été fermé à la suite de la propagation du nouveau coronavirus.

C’est arrivé tôt le matin, lundi, et l’après-midi, heure locale, un grand panneau blanc a couvert la porte où les voleurs ont apparemment pénétré par effraction dans le musée, qui a une façade en verre.

“Je suis choqué et incroyablement ennuyé que cela se soit produit”, a déclaré le directeur du musée, Jan Rudolph de Lorm, à propos du vol, sur lequel la police enquête.

Selon l’Associated Press, on ne savait pas immédiatement combien valait cette peinture volée qui avait été prêtée par le musée Groninger dans la ville néerlandaise de Groningen. Cependant, lorsque les œuvres de Van Gogh sont mises en vente, elles coûtent souvent des millions de dollars. «En colère, choqué, triste», c’est ainsi que le directeur général du musée, Evert van Os, a décrit le sentiment du vol du musée, qui abrite une collection d’art du couple américain William et Anna Singer.

«C’est horrible pour nous tous», a déclaré de Lorm, «parce que l’art est là pour être vu et partagé par nous tous, pour la société dans son ensemble, pour apporter du plaisir, pour inspirer, mais aussi pour apporter du réconfort. Surtout en cette période difficile. »

L’impact du virus dans son ensemble s’est intensifié aux Pays-Bas. . a rapporté qu’au cours des 24 dernières heures seulement, 93 personnes sont mortes du coronavirus. Cela porte le nombre total de décès dans le pays à ce jour à 864, selon les chiffres de l’Institut national néerlandais pour la santé publique et l’environnement.

Dans le monde entier, le virus continue de faire des ravages. Les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins montrent que, lundi après-midi, plus de 755 000 cas confirmés de virus ont été identifiés dans le monde – dont plus de 153 000 aux États-Unis seulement.

