Désactivé le plan d’urgence à Malaga, qui tente de retrouver la normalité | La société

Le plan d’urgence pour les risques d’inondation (PERI) qui est resté actif dans la situation 1 a été désactivé à 11h43 ce dimanche à Malaga, où les voisins tentent de retrouver une situation normale après de fortes pluies.

Les habitants des zones les plus touchées, comme le quartier Campanillas, travaillent à l’élimination de la boue accumulée après avoir évacué l’eau qui a inondé les sous-sols, les garages et les maisons, et ont retiré les meubles et les accessoires endommagés, ainsi que le nettoyage des véhicules et déplacer ceux qui ont été entassés par la force du déluge.