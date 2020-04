Détails du SHCP sur le package de support commercial des députés

Le législateur brune a expliqué les détails du soutien immédiat que le gouvernement fédéral accordera aux petites entreprises et que, si nécessaire, des mesures supplémentaires seraient appliquées à la crise.

La Secrétariat des Finances et du Crédit public Il a détaillé aux législateurs fédéraux le programme de soutien aux micro et petites entreprises, ainsi que les accords avec les institutions bancaires afin que les particuliers et les entreprises puissent différer le paiement des dettes, a rapporté Mario Delgado.

Le député fédéral de Morena a ajouté que, lors d’une réunion virtuelle avec Arturo Herrera, chef du SCHP, le fonctionnaire fédéral a informé les coordinateurs des bancs parlementaires qu’il analyserait l’impact des soutiens et, si nécessaire, des mesures supplémentaires seraient appliquées.

Dans un tweet, Delgado a déclaré que SHCP a indiqué que, par des accords avec des banques, le report de dettes allant jusqu’à six mois aux particuliers et aux entreprises serait autorisé.

En outre, Herrera Il a réitéré que le principal soutien au milieu de la crise sera l’octroi d’un million de prêts aux petites et moyennes entreprises pour 25 000 pesos, a déclaré Delgado.

Le législateur a ajouté que Herrera a souligné l’importance d’avoir des couvertures pétrolières pour “alléger les finances publiques”.

Delgado a soutenu que le Chambre des Députés Il poursuivra le dialogue avec l’exécutif fédéral et avec le secteur privé pour sortir de la crise.

Aujourd’hui, nous avons rencontré virtuellement le Jucopo des @Mx_Diputados avec le secrétaire @ArturoHerrera_G, il nous a dit que ce que le président a annoncé est un bon paquet immédiat pour faire face aux ravages du # COVID19 dans l’économie, la santé et les finances publiques. pic.twitter.com/wShZQhiIrr

– Mario Delgado (@mario_delgado) 7 avril 2020

Auparavant, le président Andrés Manuel López Obrador avait signalé les 25 milliards de pesos de prêts aux petites et moyennes entreprises.

En outre, dimanche, López Obrador a détaillé l’expansion de programmes fédéraux tels que Sembrando Vida, mais a souligné qu’il ne mettrait pas en œuvre de mesures anticycliques, qu’il a qualifiées de “néolibérales” et “néoporfiristes”.