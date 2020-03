détourner les dépenses militaires vers les soins de santé, maintenant!

L’une des plus anciennes fédérations de la paix au monde et récipiendaire du prix Nobel de la paix de 1910, le Bureau international de la paix, a lancé cette semaine un appel à l’attention des dirigeants mondiaux «afin de réduire considérablement les dépenses militaires en faveur des soins de santé et de tous les besoins sociaux et environnementaux».

L’épidémie de coronavirus qui balaie la planète met en évidence le fait qu’avec une fraction de l’argent dépensé dans le monde pour les dépenses militaires et la préparation à la guerre, nous pourrions résoudre tous les problèmes de l’humanité: fournir des soins de santé de qualité et une éducation pour tous, la sécurité dans la vieillesse, l’énergie propre, un système économique équitable, la protection de l’environnement et bien d’autres choses qui créeraient une vie digne pour tous les êtres humains.

Pressenza invite ses lecteurs à se rendre sur ce lien pour signer la pétition. Le texte complet est ci-dessous:

INVESTIR DANS LES SOINS DE SANTÉ AU LIEU DE LA MILITARISATION

Nous, signataires, appelons les dirigeants mondiaux réunis à l’Assemblée générale des Nations Unies * à réduire considérablement les dépenses militaires en faveur des soins de santé et de tous les besoins sociaux et environnementaux.

* Les signatures seront apportées à l’Assemblée générale des Nations Unies le 1er jour de la prochaine session d’ouverture le 15 septembre 2020

Stress lié aux soins de santé

Avec le Bureau international de la paix, la plus ancienne organisation de paix au monde et lauréate du prix Nobel, nous assistons aux conséquences de décisions politiques irresponsables qui ont conduit à un sous-investissement dramatique dans les soins de santé. Partout dans le monde, les systèmes de santé atteignent les limites de leur force et le personnel héroïque de première ligne subit une pression énorme. L’urgence du coronavirus montre l’état d’affaiblissement dans lequel nos sociétés se trouvent: un monde motivé par la financiarisation, la valeur actionnariale et l’austérité a affaibli notre capacité à défendre le bien commun et a mis la vie humaine en danger à l’échelle mondiale.

Les employés qui craignent de perdre leur emploi et leur revenu sont tentés de se rendre au travail malades. Les personnes âgées sont vulnérables et ont besoin d’aide. Le virus frappe les plus faibles les plus durement. La privatisation, les mesures d’austérité et le système néolibéral ont amené les services de santé locaux, régionaux et nationaux au bord de l’effondrement.

Nous pouvons déjà tirer des leçons pour l’avenir – les soins de santé sont un droit humain pour les jeunes et les moins jeunes, pour toutes les personnes dans toutes les régions du monde. Les soins de santé ne doivent jamais être réduits ou subordonnés à la poursuite du profit par le biais de la privatisation.

Il est temps pour un contrat social mondial

L’OIT rend compte des conséquences sur le marché du travail avec une perte potentielle de 25 millions d’emplois, plus que lors de la crise financière de 2008. La pauvreté au travail devrait augmenter considérablement, touchant jusqu’à 35 millions de personnes supplémentaires.

Nous soutenons les efforts du mouvement syndical aux niveaux mondial et local dans son appel à un nouveau contrat social. Nous appuyons leur appel à des mesures et des ressources économiques pour protéger les emplois, les revenus, les services publics et le bien-être.

Prioriser le désarmement

Le monde dépense chaque année 1,8 billion de dollars américains en dépenses militaires et devrait dépenser 1 billion de dollars en nouvelles armes nucléaires au cours des 20 prochaines années.

La militarisation n’est pas la bonne voie à suivre pour le monde; il alimente les tensions et augmente le potentiel de guerre et de conflit. Elle aggrave des tensions nucléaires déjà accrues.

Les dirigeants mondiaux doivent placer le désarmement et la paix au centre de l’élaboration des politiques et élaborer un nouveau programme de désarmement comprenant l’interdiction des armes nucléaires. Nous réitérons notre appel aux gouvernements pour qu’ils adhèrent au traité TPNW.

Le désarmement est une clé majeure de la grande transformation de nos économies, pour garantir que les êtres humains et non le profit soient les plus valorisés; économies dans lesquelles les défis écologiques seront résolus et la justice sociale mondiale poursuivie.

Avec le désarmement, la mise en œuvre des ODD, un contrat social mondial et un nouvel accord de paix vert mondial, nous pouvons relever des défis tels que la pandémie de coronavirus.

Nous appelons les dirigeants mondiaux, réunis à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2020, à agir pour une culture de la paix. Un chemin pacifique signifie que nous avons besoin d’une stratégie mondiale, d’un contrat social mondial et d’une coopération mondiale pour assurer un soutien mondial aux populations. Ce sera la solidarité humaine du 21e siècle – pour et avec le peuple.