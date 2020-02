Deutsche Bank lance Avanza Credit, un espace dédié au financement de projets | Les entreprises

Deutsche Bank a lancé Avanza Credit, un domaine d’activité qui, au sein de la division Private Bank, se concentre sur le financement de projets d’efficacité énergétique, d’accessibilité, de réhabilitation de bâtiments pour les communautés de propriétaires et d’équipements pour les professionnels qui nécessitent un investissement élevé , À travers ses fournisseurs, qui proposent le produit final.

Deutsche Bank a opté pour ce type de financement depuis plusieurs années, sous la marque dbcredit

La raison du changement de nom et de cette relance se concentre sur les nouveaux besoins des clients et la nouvelle dimension et échelle que le secteur d’activité veut donner. Canaux indirects de Deutsche Bank Espagne, Marisa Rodrigo, a expliqué l’évolution de cette activité au cours des dernières années.

“À la banque, nous finançons des équipements pour les communautés voisines depuis plus de 25 ans, mais nous voulons maintenant passer au niveau supérieur, avec une équipe commerciale plus importante et un plus grand nombre de personnes dédiées exclusivement à la gestion de ces opérations”, a-t-il déclaré.

De son côté, le Responsable Avanza Credit, Jorge Sanz de Miera, a expliqué que les objectifs que la Deutsche Bank s’était fixés dans ce domaine sont ambitieux.

“Avec cette relance, nous prévoyons de capturer 10 000 nouveaux clients par an et 1,5 milliard de volumes de crédit au cours des trois prochaines années”, a-t-il déclaré.